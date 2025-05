Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz, hogy hosszú távon is energikusak, kiegyensúlyozottak és egészségesek maradhassunk, elengedhetetlen, hogy ne csak a mozgásra és a kalóriákra figyeljünk oda – hanem a tudatos, célzott vitaminpótlásra is. ","shortLead":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz...","id":"20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205.jpg","index":0,"item":"6fbcb8da-4e7e-40f3-a3ca-d6ee30618b68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","timestamp":"2025. május. 08. 19:30","title":"Teljesen kimerültél? A modern életmód csapdáira a kellő vitaminpótlás lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","shortLead":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","id":"20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"6e6e028a-5f0d-4b32-b277-98e6a7f4be6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","timestamp":"2025. május. 09. 08:28","title":"Templomfelújítás, reptérüzemeltetés – ismét belenyúlt a kormány a költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit. Magyarország számos jogsértési ügyben érintett, ezek közül a legnagyobb súlyú az, amelyben kimondják, hogy a magyar kormány nem teljesítette az illegális bevándorlás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit...","id":"20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9.jpg","index":0,"item":"8aa7a3c8-2140-4ae5-8bff-b6e32b99c298","keywords":null,"link":"/eurologus/20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 12:36","title":"Az Európai Bizottság beperli Magyarországot az embercsempészek szabadon engedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017","c_author":"Horváth Zoltán, Lindner András ","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról. Teljesen visszavonul a közélettől, a választásokon sem indul, és elválik feleségétől, Dobrev Klárától. A volt miniszterelnökkel a HVG 2003-ban készített portréinterjút, amikor sportminiszterként debütált kormányzati szerepben. Alább ezt a cikket közöljük újra.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról...","id":"20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017.jpg","index":0,"item":"97549097-e6ba-4c2e-b988-30d49f84c2cb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","timestamp":"2025. május. 08. 14:34","title":"„Nem szokásom bedobni a törülközőt” – Gyurcsány Ferenc a HVG-nek 2003-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65119df-fa35-4b2b-9bf4-2ddae8aa1d90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pekinget fontos kapcsolatok fűzik Pakisztánhoz, ahogy India is fontos partnere, amellyel a közelmúltban kezdett javulni a viszony. Pekingnek nem tenne jót egy háború a szomszédban, a kínai külügy így önmérsékletre és deeszkalációra szólított fel.","shortLead":"Pekinget fontos kapcsolatok fűzik Pakisztánhoz, ahogy India is fontos partnere, amellyel a közelmúltban kezdett javulni...","id":"20250507_kina-figyelmeztetes-india-pakisztan-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f65119df-fa35-4b2b-9bf4-2ddae8aa1d90.jpg","index":0,"item":"ef3f2495-ed87-4f27-bafb-1848f3833679","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_kina-figyelmeztetes-india-pakisztan-konfliktus","timestamp":"2025. május. 07. 11:45","title":"Kína nyugalomra intette az egymásnak feszülő Indiát és Pakisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1362b45e-d8e7-4bc5-af81-1a52c2688e32","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem márciusban jött a nyuszi, hanem áprilisban, ezért torpant meg a kiskereskedelmi forgalom Nagy Mártonék szerint. Ők már látják az online pénztárgépek adatait, ami alapján 5-6 százalékos bővülésre számítanak a negyedik hónapban.","shortLead":"Nem márciusban jött a nyuszi, hanem áprilisban, ezért torpant meg a kiskereskedelmi forgalom Nagy Mártonék szerint. Ők...","id":"20250507_kiskereskedelmi-adatok-statisztika-marcius-ngm-kommentarja-husvethatas-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1362b45e-d8e7-4bc5-af81-1a52c2688e32.jpg","index":0,"item":"4e1b6c89-c971-49e3-ab88-d8ec13ca81a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_kiskereskedelmi-adatok-statisztika-marcius-ngm-kommentarja-husvethatas-gazdasag","timestamp":"2025. május. 07. 12:09","title":"Az NGM szerint a húsvéthatás miatt gyengélkedik a kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön forgatott amerikai filmekre, ezért az ausztrálok, akár a filmekben, egy akciósztárhoz fordultak a helyzet megoldásáért.","shortLead":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön...","id":"20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"e2022d70-c97e-411e-84e1-83d09b92e676","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","timestamp":"2025. május. 07. 10:51","title":"Mel Gibsontól várja az ausztrál filmipar, hogy beszéljen Trump fejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra pont jó, amire az ellenzéki tábornak másfél évvel a választás előtt szüksége van.","shortLead":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra...","id":"20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1.jpg","index":0,"item":"cf67f93e-4cf0-4475-86d4-47a3f12ecde1","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 14:58","title":"Nem Őszöd, de véletlenül sem lepkefing Magyar Péter hangfelvétele az elemző szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]