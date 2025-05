Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ugyanis 2017 óta ő az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke, amely a törvények nagy részéhez módosító indítványokat fűz a zárószavazás előtt. Márpedig gyakran éppen ilyen törvények alkotmányosságáról kellene döntenie.","shortLead":"Ugyanis 2017 óta ő az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke, amely a törvények nagy részéhez módosító...","id":"20250508_alkotmanybirosag-hende-csaba-szavazas-elfogultsag-erintettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49.jpg","index":0,"item":"5a186233-3603-47b1-a1aa-28a4a4a2ad59","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_alkotmanybirosag-hende-csaba-szavazas-elfogultsag-erintettseg","timestamp":"2025. május. 08. 19:04","title":"Sokszor kell majd kimennie az Alkotmánybíróság üléséről Hende Csabának, ha megválasztják alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","shortLead":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","id":"20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"5395439a-0c7e-4fa9-ac0d-b66a59c4233f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","timestamp":"2025. május. 07. 20:28","title":"Közel 20 milliárd forintból gazdálkodott a Fradi 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","shortLead":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","id":"20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"8394ccb6-aa95-4fd7-8384-48d9b61c59a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","timestamp":"2025. május. 08. 07:20","title":"Nem lehet a Robotaxi elnevezés csak a Tesláé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","shortLead":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","id":"20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e.jpg","index":0,"item":"a30ae4a6-6187-4011-9d9a-5c1a23a6ebf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","timestamp":"2025. május. 09. 06:41","title":"Később debütál az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ac4bdb-1c21-409e-9738-26b11acb1491","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Ismét kiderült, hogy a katolikus bíborosoknak teljesen más az észjárásuk, mint azoknak, akik az elmúlt napokban folyamatosan találgatásokba bocsátkoztak az új pápa személyét illetően. Aki elődéhez, Ferenc pápához hasonlóan azt vallja, „nem bújhatunk el olyan tekintélyi eszme mögé, amelynek ma már semmi értelme”, ugyanakkor várhatóan megszelídíti az argentin pápa spontaneitását és kiszámíthatatlanságát. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus írása.","shortLead":"Ismét kiderült, hogy a katolikus bíborosoknak teljesen más az észjárásuk, mint azoknak, akik az elmúlt napokban...","id":"20250509_Robert-F-Prevost-XIV-Leo-papa-mi-varhato-diplomacia-Ferenc-megszelidit-Gorfol-Tibor-teologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62ac4bdb-1c21-409e-9738-26b11acb1491.jpg","index":0,"item":"bbea7136-0df8-42c6-8b11-cecf70cc80d3","keywords":null,"link":"/360/20250509_Robert-F-Prevost-XIV-Leo-papa-mi-varhato-diplomacia-Ferenc-megszelidit-Gorfol-Tibor-teologus","timestamp":"2025. május. 09. 10:58","title":"XIV. Leó „szelíd Ferencként”, de határozottan fog fellépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Oroszbarát nyomorultnak nevezték a miniszterelnököt, aki csókot nyom egy tömeggyilkos gyűrűjére.","shortLead":"Oroszbarát nyomorultnak nevezték a miniszterelnököt, aki csókot nyom egy tömeggyilkos gyűrűjére.","id":"20250508_A-Moszkvaba-utazo-Fico-ellen-tuntetett-Pozsonyban-a-szlovak-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"d7508bb3-e275-421a-bae6-5e309f6328ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_A-Moszkvaba-utazo-Fico-ellen-tuntetett-Pozsonyban-a-szlovak-ellenzek","timestamp":"2025. május. 08. 21:35","title":"A Moszkvába utazó Fico ellen tüntetett Pozsonyban a szlovák ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75228785-c7ff-45fe-97ea-abfe571baad2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem tetszik Brüsszelnek, hogy a magyarok most döntenek Ukrajna EU-tagságáról.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem tetszik Brüsszelnek, hogy a magyarok most döntenek Ukrajna EU-tagságáról.","id":"20250509_ukrajna-kemugy-orban-viktor-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75228785-c7ff-45fe-97ea-abfe571baad2.jpg","index":0,"item":"4a42ef00-d336-489b-b94f-9de068d2e708","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-kemugy-orban-viktor-reakcio","timestamp":"2025. május. 09. 17:37","title":"Orbán a kémügyről: Brüsszelnek és Kijevnek nem tetszik a véleménynyilvánító szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"360","description":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét immár azok is látják, akik eddig félrenéztek – ezt észlelte is Orbán. Két szuverenista van egy csárdában: bemutatjuk Orbán Viktor román verzióját. Schwab Richárd pedig elmondja, mire jó a napi 16 órás böjt. Ez a Fülszöveg – az e heti HVG-t Jakus Ibolya ajánlja. ","shortLead":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét...","id":"20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a.jpg","index":0,"item":"a7985c4d-0cc4-49e7-9dd0-09766918b67d","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 08. 08:00","title":"Hazavágnák: lejáratás után törvényekkel takarítanák el a Tiszát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]