[{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg ennek Putyin a legnagyobb akadálya.","shortLead":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg...","id":"20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"0563ef56-e680-4e7c-9903-52bc9220377f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 07. 15:42","title":"Trump ukrajnai különmegbízottja 30 kilométeres demilitarizált zónát hozna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b12e256-4871-41fc-8d7e-c5196cd5cdd3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt elnök szerint Amerikának a szabadságot, demokráciát és a lehetőségeket kellene hirdetnie, nem a rablást.","shortLead":"A volt elnök szerint Amerikának a szabadságot, demokráciát és a lehetőségeket kellene hirdetnie, nem a rablást.","id":"20250507_biden-trump-interju-egyesult-allamok-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b12e256-4871-41fc-8d7e-c5196cd5cdd3.jpg","index":0,"item":"30c6370f-c6dc-447d-bb8f-f313649ec342","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_biden-trump-interju-egyesult-allamok-putyin","timestamp":"2025. május. 07. 11:58","title":"Biden visszatért, és leszedte a keresztvizet Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e4207c-7362-429b-bdf4-3580486d0700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közelegnek a fagyosszentek, a nyárias meleg egyelőre nem tér vissza. ","shortLead":"Közelegnek a fagyosszentek, a nyárias meleg egyelőre nem tér vissza. ","id":"20250507_idojaras-csucshomerseklet-gyenge-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62e4207c-7362-429b-bdf4-3580486d0700.jpg","index":0,"item":"dd56693e-37f7-479d-a23c-fdd12a588b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_idojaras-csucshomerseklet-gyenge-fagy","timestamp":"2025. május. 07. 07:55","title":"Hidegebb van a szokásosnál, a hétvégén gyenge fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A törölközők sok mikrobát összegyűjtenek használat közben, ezért nagyon nem mindegy, hogy mikor és hogyan dobjuk be őket a mosásba.","shortLead":"A törölközők sok mikrobát összegyűjtenek használat közben, ezért nagyon nem mindegy, hogy mikor és hogyan dobjuk be...","id":"20250508_torolkozo-mosas-gyakorisaga-hany-fokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d.jpg","index":0,"item":"7b2d8c77-ae21-4e9c-97f1-313c3c8918db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_torolkozo-mosas-gyakorisaga-hany-fokon","timestamp":"2025. május. 08. 05:55","title":"Valószínűleg ön sem mossa elég gyakran a törölközőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d1e3fc-8202-4e0d-84be-79494f287270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyorsan reagálnak a változó keresletre a kínaiak, és a hibrideken még büntetővám sincs. ","shortLead":"Gyorsan reagálnak a változó keresletre a kínaiak, és a hibrideken még büntetővám sincs. ","id":"20250508_BYD-villanyautokon-kivul-hibrideket-igyarthatnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d1e3fc-8202-4e0d-84be-79494f287270.jpg","index":0,"item":"5a821ea2-355d-4129-856c-d5d538cb597f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_BYD-villanyautokon-kivul-hibrideket-igyarthatnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 08:35","title":"Irányt vált a BYD, nem csak villanyautókat gyártanának Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre hevesebb rongyrázás a végjáték. Hogy az utolsó évüket akarják kiélvezni. És most már mindegy, mit csinálnak, mert túl vannak minden büntetési tételen. Vélemény.","shortLead":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre...","id":"20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce.jpg","index":0,"item":"afeb357e-ce16-4959-8a9f-3adaa5c17356","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","timestamp":"2025. május. 08. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Szodoma százhúsz Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","shortLead":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","id":"20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"8394ccb6-aa95-4fd7-8384-48d9b61c59a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","timestamp":"2025. május. 08. 07:20","title":"Nem lehet a Robotaxi elnevezés csak a Tesláé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos eszközöket: a kiterjesztett valóság (AR) használata sosem látott pontosságot kínál az asztalosoknak, de úgy, hogy őket sem hagyja ki a folyamatból.","shortLead":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos...","id":"20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256.jpg","index":0,"item":"42373e22-e3e6-4ba8-b3d2-06ca8132a2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","timestamp":"2025. május. 08. 12:03","title":"Íme minden asztalos álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]