[{"available":true,"c_guid":"ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni az idegengyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen is – mondta a magyar származású publicista a bécsi Heldenplatzon, ahol 1938-ban 250 ezren üdvözölték lelkesen az Ausztria megszállását, az Anschlusst bejelentő Hitlert.","shortLead":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni...","id":"20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99.jpg","index":0,"item":"01a0aba3-9caf-4e29-b508-166c6b179304","keywords":null,"link":"/360/20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","timestamp":"2025. május. 09. 15:45","title":"Sebek, melyek újra és újra felszakadnak – Paul Lendvai bécsi beszéde a világháború végének 80. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f71f57-77cb-4bfe-8de1-81f1bd0a172c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa perui, Isten szereti Perut – mondta a dél-amerikai ország elnöke.","shortLead":"A pápa perui, Isten szereti Perut – mondta a dél-amerikai ország elnöke.","id":"20250509_xiv-leo-papa-peru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f71f57-77cb-4bfe-8de1-81f1bd0a172c.jpg","index":0,"item":"8f354b2e-417d-4d67-99cb-42d9cfdc1953","keywords":null,"link":"/elet/20250509_xiv-leo-papa-peru","timestamp":"2025. május. 09. 07:25","title":"Sajátjukként ünneplik a peruiak XIV. Leó pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee88a-2d3a-4dc7-b499-f58adf4745db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Épp ellenkezőleg, a választási szakértő szerint feltehetően az lehetett a cél, hogy a lehető legkevesebb figyelmet kapja a kellemetlen hír. „A Fidesz jó eséllyel megpróbálja majd életben tartani a minipártokat, például a bejutási küszöb csökkentésével vagy a listaállítás feltételeinek könnyítésével” – állítja a Political Capital szakértője, akinek a véleményét Gyurcsány Ferenc visszavonulásával kapcsolatban kérdeztük. Szerinte a két nagy tömbbel nem szimpatizálók bejuttathatnak még egy pártot az Országgyűlésbe a Mi Hazánk mellett, de ez várhatóan nem egy új baloldali formáció lesz. ","shortLead":"Épp ellenkezőleg, a választási szakértő szerint feltehetően az lehetett a cél, hogy a lehető legkevesebb figyelmet...","id":"20250509_laszlo-robert-elemzes-gyurcsany-ferenc-visszavonulasa-dk-valasztasi-rendszer-partrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07ee88a-2d3a-4dc7-b499-f58adf4745db.jpg","index":0,"item":"39b12d1b-65b6-4a14-ab70-476624168fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_laszlo-robert-elemzes-gyurcsany-ferenc-visszavonulasa-dk-valasztasi-rendszer-partrendszer","timestamp":"2025. május. 09. 13:00","title":"László Róbert szerint a Gyurcsány-bejelentést nem a Fidesz érdekében időzítették így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11105cf-ef06-434c-83bc-f2edfb26640a","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"Egy évvel ezelőtt több tucat tartalomgyártót hoztak Budapestre, itt a nagy sikerként elkönyvelt út második felvonása. A vendéglista és a program változott, de a luxusszállodák maradtak.","shortLead":"Egy évvel ezelőtt több tucat tartalomgyártót hoztak Budapestre, itt a nagy sikerként elkönyvelt út második felvonása...","id":"20250509_Ujabb-influenszer-trip-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Gossip-Girl-Ed-Westwick-Haley-Kalil-Budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c11105cf-ef06-434c-83bc-f2edfb26640a.jpg","index":0,"item":"de895300-06f2-4310-b7b7-d63cfc4330af","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Ujabb-influenszer-trip-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Gossip-Girl-Ed-Westwick-Haley-Kalil-Budapest-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 12:52","title":"Újabb influenszertripet szervezett a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Gossip Girl sztárját is elhozták Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra a teljes háztartása zöldenergiával működik.","shortLead":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra...","id":"20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665.jpg","index":0,"item":"549b850a-d6eb-4154-b23b-05ac0df9c92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 09. 08:03","title":"Összerakta 1000+ leselejtezett laptop használt akkumulátorát, most erről megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kapcsolatok sorvadásával viszont nőtt az Európába és Ázsiába irányuló kínai kivitel.","shortLead":"Az amerikai kapcsolatok sorvadásával viszont nőtt az Európába és Ázsiába irányuló kínai kivitel.","id":"20250509_Trump-vamhaboru-amerikai-kinai-kereskedelem-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"e5d58591-f798-47f0-826b-68bafef7970a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_Trump-vamhaboru-amerikai-kinai-kereskedelem-zuhanas","timestamp":"2025. május. 09. 09:04","title":"Most látszik igazán, mit hoz a vámháború: durván megrogyott az amerikai-kínai kereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli Dimitar Bechev, a Carnegie Europe agytröszt vezető munkatársa, aki az Oxfordi Egyetem is tanít.","shortLead":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli...","id":"20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"42eb05ac-ea84-44e2-80a1-fe189af1a2e9","keywords":null,"link":"/360/20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Al-Jazeera-vendégkommentár: Kelet-Európa Trumpra fogad – de ez sokba kerülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c589b4d9-39e7-4966-965f-76b6ab011e31","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Felderítésre és támadásra is alkalmas lehet az a kínai drón, ami látszólag nem különösebben veszélyes – de ez csalóka. És nem is néz ki úgy, mint egy klasszikus drón.","shortLead":"Felderítésre és támadásra is alkalmas lehet az a kínai drón, ami látszólag nem különösebben veszélyes – de ez csalóka...","id":"20250509_kinai-kismeretu-dron-granatok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c589b4d9-39e7-4966-965f-76b6ab011e31.jpg","index":0,"item":"c5f0650c-d338-4dfd-8901-2ab318bbbf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kinai-kismeretu-dron-granatok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 09. 11:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kávétermosz, és akkora is az új kínai drón, ami gránátokkal lepi meg az ellenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]