Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20250512_kamionok-baleset-m5-ocsa-halalosbaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"109358e6-8cc9-4660-ade3-629a056742ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kamionok-baleset-m5-ocsa-halalosbaleset","timestamp":"2025. május. 12. 14:04","title":"Kamionok ütköztek az M5-ösön, meghalt egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit az USA-ba beutazók most gyakrabban tapasztalhatnak. Szakértők tanácsokat osztogatnak. Biztos tipp nincsen, de életszerűen hatékony ötletek akadnak.","shortLead":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit...","id":"20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb.jpg","index":0,"item":"603514a2-b743-4962-8ad6-4311a287f2e8","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 13. 09:30","title":"Megtagadhatják-e a belépést, ha rosszat írtam Trumpról? Egyáltalán elvehetik-e a telefonomat, amikor be akarok lépni az USA-ba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","shortLead":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","id":"20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511.jpg","index":0,"item":"04a8a512-5253-4bdb-a735-baf8afd2610f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","timestamp":"2025. május. 13. 06:03","title":"Még mindig nem lesz melegebb 20 foknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára most nem változik. ","shortLead":"A gázolaj ára most nem változik. ","id":"20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"25ca8919-384b-4e96-a6d0-e5073a7bf30c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","timestamp":"2025. május. 12. 10:31","title":"Drágább lesz a benzin keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: harcmodorváltás és családtámogatás.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250511_Kola-puska-partedli-elvitelre-podcast-harcmodorvaltas-magyar-peter-nepesedesi-program-csaladtamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"3eecaa3c-533b-4aec-9078-70c2afae2838","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kola-puska-partedli-elvitelre-podcast-harcmodorvaltas-magyar-peter-nepesedesi-program-csaladtamogatas","timestamp":"2025. május. 11. 15:00","title":"Kóla, puska, partedli │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","shortLead":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","id":"20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"c77170a8-03c1-413e-a777-ae8e28ff04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","timestamp":"2025. május. 12. 10:03","title":"Gőzerővel tárgyal az OpenAI és a Microsoft, sok múlhat a megegyezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a.jpg","index":0,"item":"45753e47-7d63-467d-bc21-21b98e95e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Ez történt: Megvalósította a tökéletes rezsicsökkentést, most arról megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]