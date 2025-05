Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól Novák Katalinig számos államfő rezidenciájaként is szolgált ingatlanért remélt magas árat nem is az épületek, hanem a 13 hektáros telek indokolja, amire 199 luxuslakás építhető – vagy még több, ha a kormány úgy akarja.","shortLead":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól...","id":"20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc.jpg","index":0,"item":"d1ea37e1-6911-4453-b809-e6a034d37bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 05:15","title":"Már készíti elő az MNV egy történelmi jelentőségű állami ingatlan eladását, 20 milliárdos bevételt vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","id":"20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f.jpg","index":0,"item":"966c5b92-ef9d-4c81-bbe0-bb7702390d72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","timestamp":"2025. május. 14. 07:21","title":"A legdrágább, több milliárd forintos tétel ez a 77 éves apró Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8cd322-5235-4d20-a1f5-28f37dca5d77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíllal átfúrt lángoló szív az Ágoston-rend emblémája. ","shortLead":"A nyíllal átfúrt lángoló szív az Ágoston-rend emblémája. ","id":"20250515_xiv-leo-papa-cimer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e8cd322-5235-4d20-a1f5-28f37dca5d77.jpg","index":0,"item":"49e08393-bf85-45b8-84b6-55aa8322a609","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_xiv-leo-papa-cimer","timestamp":"2025. május. 15. 11:46","title":"Az új pápa címerében egy könyvre helyezett lángoló szív látható, amelyet nyíl szúr át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","shortLead":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","id":"20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"51335eea-1632-49b3-bcc8-8fd6799025cf","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","timestamp":"2025. május. 14. 12:36","title":"Cannes-ban megtiltották a meztelenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kocsival elég nehéz lesz a környéken közlekedni. ","shortLead":"Kocsival elég nehéz lesz a környéken közlekedni. ","id":"20250513_Lezarasok-es-terelesek-a-Magyar-Kupa-donto-idejen-a-Puskas-Arenanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e.jpg","index":0,"item":"50e32aa6-1b09-4751-b90d-ebb49cec86ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Lezarasok-es-terelesek-a-Magyar-Kupa-donto-idejen-a-Puskas-Arenanal","timestamp":"2025. május. 13. 15:23","title":"Lezárások lesznek a Magyar Kupa-döntő miatt a Puskás Arénánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A forgalmazó jelentette a hatóságnak, hogy problémás a termék.","shortLead":"A forgalmazó jelentette a hatóságnak, hogy problémás a termék.","id":"20250513_Kivonta-a-forgalombol-a-Magne-B6-egyik-tetelet-az-NNGYK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"c00a153c-0d7b-43d0-a555-f80b815089fa","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_Kivonta-a-forgalombol-a-Magne-B6-egyik-tetelet-az-NNGYK","timestamp":"2025. május. 13. 14:56","title":"Visszahívják a Magne B6 egyik hibás tételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson Bence nyújtott be. Az Orbán Viktor külföldi útjaira vonatkozó adatigényléseket például már biztonságpolitikai szempontokra hivatkozva is megtagadhatná Szijjártó Péter, míg Navracsics Tibor pályázatok nélkül is osztogathatja az önkormányzatoktól elvont iparűzési adót.","shortLead":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson...","id":"20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c.jpg","index":0,"item":"4dd08c9e-9903-45ff-a2da-4c8fcfa2eed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:08","title":"Szijjártó könnyebben titkolózhat, Navracsics könnyebben osztogathat a versenyképességi salátatörvény szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","shortLead":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","id":"20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"e7ca640c-fc85-4cd0-946a-3c94d8ad39f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","timestamp":"2025. május. 15. 10:16","title":"Támogatást kapnak az egyházi és más nem állami intézmények az energiaszámlák kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]