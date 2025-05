Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok megregulázását lehetővé tévő „külföldi ügynök” törvény elfogadásában, folyamatos szigorításában és alkalmazásában. A trend egyértelműnek tűnik, aki egy ilyen törvényt bevezet, az nem áll meg félmegoldásoknál. Moszkváról egyebek mellett Grúzia, Kirgizisztán és az egyelőre részben visszatáncoló Szlovákia vesz még példát.","shortLead":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok...","id":"20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243.jpg","index":0,"item":"35064f3e-983d-46a0-9b87-30b7bb17d86f","keywords":null,"link":"/360/20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"Oroszországban már börtönt osztogatnak a magyar tervezethez hasonló szuverenitásvédelmi törvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25de53c-246a-40cd-af29-af0122c23816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mozgalmasan telnek a napok A Bridgerton család háza táján: a Netflix bejelentette, hogy bár még a negyedik évadot is csak 2026-ban mutatják be, máris berendelték az ötödik és hatodik évadot is. És közben kiadtak egy videót a negyedik évad egyik fontos pillanatáról.","shortLead":"Mozgalmasan telnek a napok A Bridgerton család háza táján: a Netflix bejelentette, hogy bár még a negyedik évadot is...","id":"20250515_Bridgerton-csalad-itt-egy-video-a-4-evadbol-mar-biztos-az-5-es-6-evad-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c25de53c-246a-40cd-af29-af0122c23816.jpg","index":0,"item":"17320f5b-03dd-41e9-a64b-344e64f82e88","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Bridgerton-csalad-itt-egy-video-a-4-evadbol-mar-biztos-az-5-es-6-evad-is","timestamp":"2025. május. 15. 14:19","title":"Bridgerton: itt egy videó a 4. évadból, már biztos az 5. és 6. évad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04adb43f-736f-4f05-a89a-49022b49795c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Követhetetlen, hogy mit csinálnak a vámokkal az amerikaiak – mondta az EUrologusnak Magyar Levente, aki ennek ellenére az Európai Bizottságot tette felelőssé a magyar gazdaságot különösen sújtó autóipari vámokért.","shortLead":"Követhetetlen, hogy mit csinálnak a vámokkal az amerikaiak – mondta az EUrologusnak Magyar Levente, aki ennek ellenére...","id":"20250515_vamok_trump_autoipar_magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04adb43f-736f-4f05-a89a-49022b49795c.jpg","index":0,"item":"069b0a24-aec1-4a53-817a-0615aa03a661","keywords":null,"link":"/eurologus/20250515_vamok_trump_autoipar_magyarorszag","timestamp":"2025. május. 15. 17:36","title":"Az amerikai vámpolitika követhetetlen – mondta Magyar Levente külügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és főként a gyártás szemszögéből vizsgálják az elért eredményeket. Ezeknél jóval kevesebbszer van szó egy legalább ennyire fontos vetületről: arról, hogy ezek a technológiák segíthetnek a környezeti fenntarthatóság előmozdításában is. Több tanulmány is vizsgálta az elmúlt években ezeket a hatásokat, és az eredmények kifejezetten biztatók, azonban rosszul, vagy „fél szívvel” használva ezek kifejezetten a fenntarthatóság ellen is dolgozhatnak.","shortLead":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és...","id":"20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3.jpg","index":0,"item":"738d6f28-b690-4f83-b552-0d4e2d1f87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 16. 10:30","title":"Okosabb, tisztább, zöldebb: hogyan segít az ipar 4.0 a fenntarthatóságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books könyvkiadó, olyan szerzők aláírásával, mint Alföldi Róbert, Cserhalmi György vagy Kepes András.","shortLead":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books...","id":"20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12.jpg","index":0,"item":"fc61bc54-bda3-467b-8032-4fabda65bee8","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","timestamp":"2025. május. 15. 11:17","title":"Kemény Zsófi, Dr. Máté Gábor és Al Ghaoui Hesna is felszólaltak az üldözési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke szinte nulla – mondja Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, odaszólva azoknak, akik szerint elherdálják a testület vagyonát. Miért nevezi az elnök kétfejű sasnak az Akadémiát, és mikor vesz fel szerinte sündisznóállást a kormány? Mikor nem szabad megsértődnie az MTA-nak? Folytatódik-e a kutatók külföldre vándorlása? Interjú.","shortLead":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke...","id":"20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d.jpg","index":0,"item":"7d337569-9263-49be-af3e-080f642e05ed","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","timestamp":"2025. május. 16. 06:30","title":"Freund Tamás: Az MTA-nak kutya kötelessége, hogy a regnáló hatalom döntéseit segítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381e551a-a47e-45b6-9ad6-97b590798e3d","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Előremenekül a Fidesz azzal, hogy a Legfőbb Ügyészség élén összesen bő két évtizedet eltöltő Polt Péterből alkotmánybírót csinál. Így, egy esetleges kormányváltással is számolva, egyszerre készíthetik fel ellenzéki működésre az Ab-t és a vádhatóságot.","shortLead":"Előremenekül a Fidesz azzal, hogy a Legfőbb Ügyészség élén összesen bő két évtizedet eltöltő Polt Péterből...","id":"20250515_hvg-polt-peter-legfobb-ugyesz-politikai-befolyas-alkotmanybiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/381e551a-a47e-45b6-9ad6-97b590798e3d.jpg","index":0,"item":"1d840100-0530-43ec-8784-4c1c597b5cad","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-polt-peter-legfobb-ugyesz-politikai-befolyas-alkotmanybiro","timestamp":"2025. május. 15. 15:38","title":"Az ügyész, aki félrenézett: Orbán bukása esetén is még 12 évig védheti a NER-t Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia szempontjából.","shortLead":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia...","id":"20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"34ac037e-86c5-4af1-8835-9d37193414c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","timestamp":"2025. május. 15. 08:32","title":"Karácsony Gergely Brüsszelben fogja kérni az üldözési törvény felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]