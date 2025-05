Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"067d6e16-b621-4ca3-b17e-1782b35f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 1 éves és egy 1 hónapos orángutánbébit adott volna el épp, amikor a hatóság lecsapott rá.","shortLead":"Egy 1 éves és egy 1 hónapos orángutánbébit adott volna el épp, amikor a hatóság lecsapott rá.","id":"20250515_Orangutanbebi-csempeszes-miatt-tartoztattak-le-egy-thai-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067d6e16-b621-4ca3-b17e-1782b35f03cb.jpg","index":0,"item":"0bed7ebb-b12e-4962-a669-d296fa7f791e","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Orangutanbebi-csempeszes-miatt-tartoztattak-le-egy-thai-ferfit","timestamp":"2025. május. 15. 12:57","title":"Orángutánbébivel bukott le egy thai csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A projektet Nagy Márton vezeti.","shortLead":"A projektet Nagy Márton vezeti.","id":"20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"a6f88667-3cbd-49f6-a1dd-18d8db9b51ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","timestamp":"2025. május. 15. 09:33","title":"12 milliárdból akkumulátorhatóságot hoz létre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0ff215-cdd7-44ee-937b-1ea748885c6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A walesi Space Forge nevű cég hamarosan olyan műholdat készít majd el, amely speciális kristályok magját gyártja le az űrben.","shortLead":"A walesi Space Forge nevű cég hamarosan olyan műholdat készít majd el, amely speciális kristályok magját gyártja le...","id":"20250516_space-forge-urgyar-muhold-kristaly-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f0ff215-cdd7-44ee-937b-1ea748885c6f.jpg","index":0,"item":"0ad3116c-dcbb-4c56-ae9f-7df23ac8b91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_space-forge-urgyar-muhold-kristaly-nato","timestamp":"2025. május. 16. 12:03","title":"A NATO is támogatja az európai űrgyárat, amely szuperanyagokat fog készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","id":"20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497.jpg","index":0,"item":"49fd20ee-1ef8-4b8b-86ab-92594e23c7ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","timestamp":"2025. május. 16. 07:59","title":"380 lovas új elektromos terepkombi a Toyotától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Alig volt nagykorú, amikor az Elveszett jelentéssel befutott. Szerinte Hollywood sokáig csak a szexobjektumot látta benne.","shortLead":"Alig volt nagykorú, amikor az Elveszett jelentéssel befutott. Szerinte Hollywood sokáig csak a szexobjektumot látta...","id":"20250516_Scarlett-Johanssonnak-csak-szexi-nos-szerepet-ajanlottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a.jpg","index":0,"item":"b9610f78-b89c-4436-a5fd-dbf0e9e26d11","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Scarlett-Johanssonnak-csak-szexi-nos-szerepet-ajanlottak","timestamp":"2025. május. 16. 08:56","title":"Scarlett Johanssonnak évekig csak a szexi nő szerepét ajánlották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok megregulázását lehetővé tévő „külföldi ügynök” törvény elfogadásában, folyamatos szigorításában és alkalmazásában. A trend egyértelműnek tűnik, aki egy ilyen törvényt bevezet, az nem áll meg félmegoldásoknál. Moszkváról egyebek mellett Grúzia, Kirgizisztán és az egyelőre részben visszatáncoló Szlovákia vesz még példát.","shortLead":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok...","id":"20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243.jpg","index":0,"item":"35064f3e-983d-46a0-9b87-30b7bb17d86f","keywords":null,"link":"/360/20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"Oroszországban már börtönt osztogatnak a magyar tervezethez hasonló szuverenitásvédelmi törvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi önmagát. A folyamat azonban nem világos, főként az, hogy mit kapnak ezért a kurdok, miért épp most tette le a fegyvert a PKK. Az már inkább átlátható, hogy mit nyer ezzel Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi...","id":"20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5.jpg","index":0,"item":"f9ffbb85-d6d9-4155-b7b9-7b417496d694","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","timestamp":"2025. május. 15. 15:40","title":"Stabilizálhatja a Közel-Keletet a váratlan fordulat Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","shortLead":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","id":"20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271.jpg","index":0,"item":"dfa86aa8-21ed-4400-a948-d4d10fd01906","keywords":null,"link":"/elet/20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","timestamp":"2025. május. 15. 17:24","title":"Ellopták Melania Trump szobrát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]