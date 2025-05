Vasárnap tartják a Vatikánban XIV. Leó pápa, vagyis az amerikai Robert R. Prevost beiktatását, a misén a világ számos politikusa feltűnt, akárcsak néhány héttel ezelőtt Ferenc pápa temetésén. Akkor például Donald Trumppal beszélgetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ezúttal pedig az amerikai alelnök J. D. Vance-szel fogott kezet. Mindkét vezető a feleségével együtt érkezett Rómába.

Volodimir Zelenszkij és J. D. Vance Jacquelyn Martin / POOL / AFP

A beiktatáson egyebek mellett részt vesz az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnöke is, Ursula von der Leyent és Roberta Metsolát is lefotózták a Szent Péter téren. Ugyancsak jelen van Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Sergio Mattarella elnök is.

Roberta Metsola, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Filippo MONTEFORTE / AFP

„Róma, a világ közepe” – posztolta a Szent Péter téren rendezett szentmiséről Sulyok Tamás köztársasági elnök. Bár Ferenc pápa temetésén Orbán Viktor és Lévai Anikó is jelen voltak, a beiktatásra már nem utaztak el Rómába, vasárnap délután ugyanis a miniszterelnöknek egyéb elfoglaltsága akad: a BOK-csarnokba hívta össze a rejtélyes Harcosok Klubját, amelyről egyelőre nagyjából annyit lehet tudni, hogy a Fidesz online bevethető aktivistáit fedi.