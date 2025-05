Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"A kormány a szuverén nép ellen támad, ez már a mélypont – fogalmaztak a szombati akadémiai konferencián, a tudósok követelése, hogy adják vissza a tudomány autonómiáját.","shortLead":"A kormány a szuverén nép ellen támad, ez már a mélypont – fogalmaztak a szombati akadémiai konferencián...","id":"20250517_Akademiai-Dolgozok-Foruma-Stadium-28-Kor-Sarkadi-Balazs-akademikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0.jpg","index":0,"item":"a1cc5ee2-3abf-4fd3-b060-e85aca9f3fa5","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_Akademiai-Dolgozok-Foruma-Stadium-28-Kor-Sarkadi-Balazs-akademikus","timestamp":"2025. május. 17. 19:34","title":"Jelentkezzen, aki még belénk akarja törölni a cipőjét! – fakadt ki Sarkadi Balázs akadémikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kihúzták a 20. heti nyerőszámokat.","shortLead":"Kihúzták a 20. heti nyerőszámokat.","id":"20250517_otos-lotto-nyeroszamok-20-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71.jpg","index":0,"item":"9d448b0c-077b-47f7-95d3-ccd9b2966a72","keywords":null,"link":"/elet/20250517_otos-lotto-nyeroszamok-20-het","timestamp":"2025. május. 17. 19:42","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző Start menü, ami végül nem nyerte el a cég és a tesztelők tetszését.","shortLead":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző...","id":"20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"53233185-d9cb-4683-97e0-c38b8933af39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","timestamp":"2025. május. 17. 20:03","title":"Kitálalt a Microsoft: 5 Start menü, ami végül Stop menü lett a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7624a60a-3e66-418d-84e6-3ab78a1ccaca","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A balatoni nyár és a halevés kéz a kézben jár, ám kiirthatatlanul tartja magát, hogy az igazi „balatoni hal” a hekk. Tihanyban a magyar fajtákat próbálják előtérbe hozni, mi pedig megnéztük, hogy mivel járul hozzá a magyarok halfogyasztási kultúrájának erősítéséhez a Süllői értekezlet.","shortLead":"A balatoni nyár és a halevés kéz a kézben jár, ám kiirthatatlanul tartja magát, hogy az igazi „balatoni hal” a hekk...","id":"20250517_sulloi-ertekezlet-koltai-gabor-sho-tihany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7624a60a-3e66-418d-84e6-3ab78a1ccaca.jpg","index":0,"item":"92c37d9d-9524-48ab-b4bb-d081ac2009e0","keywords":null,"link":"/kkv/20250517_sulloi-ertekezlet-koltai-gabor-sho-tihany","timestamp":"2025. május. 17. 20:00","title":"Süllői értekezlet: nem csak a büntető névvel járul hozzá a magyar halfogyasztáshoz ez a tihanyi büfé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf256d92-1a82-4e0f-8fbd-3a4d761d9835","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft új mesterséges intelligenciás funkciót készül hozzáadni operációs rendszeréhez. Az új Windows-ügynök azoknak segítene, akik nehezebben boldogulnak a rendszer beállításaival vagy a számítógépes problémák megoldásával.","shortLead":"A Microsoft új mesterséges intelligenciás funkciót készül hozzáadni operációs rendszeréhez. Az új Windows-ügynök...","id":"20250517_window-11-beallitasok-mesterseges-intelligenciaval-ugynok-agent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf256d92-1a82-4e0f-8fbd-3a4d761d9835.jpg","index":0,"item":"7b788da2-2b0a-4e85-80d2-0720a4a6214e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_window-11-beallitasok-mesterseges-intelligenciaval-ugynok-agent","timestamp":"2025. május. 17. 08:03","title":"Beraknak valami egészen új funkciót a Windows beállításai közé: érkezik az ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol jelzik. A ténylegesen létező konténerek száma azonban így is megduplázódott.","shortLead":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol...","id":"20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1.jpg","index":0,"item":"90c5a7a7-2f84-454f-8849-a668c1dba592","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","timestamp":"2025. május. 17. 19:45","title":"Fantomkonténerekkel gyűjti a használt ruhát a MoHu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b11db8-edb3-452a-9686-2a175bbc5cba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már hajók százai ellen vezetett be szankciókat.","shortLead":"Az Európai Unió már hajók százai ellen vezetett be szankciókat.","id":"20250516_balti-tengeri-tanacs-orosz-arnyekflotta-EU-szabalyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b11db8-edb3-452a-9686-2a175bbc5cba.jpg","index":0,"item":"e1be985c-973d-4fca-af3b-4bbbeac636c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_balti-tengeri-tanacs-orosz-arnyekflotta-EU-szabalyzas","timestamp":"2025. május. 16. 21:05","title":"A Balti-tengeri Tanács tagállamai közös fellépést sürgetnek az orosz árnyékflottával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5509bc-0317-4b66-8c00-995f51d93673","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Színpad, smink, reflektorfény – a próbákon készült felvételt tett ki a miniszterelnök. ","shortLead":"Színpad, smink, reflektorfény – a próbákon készült felvételt tett ki a miniszterelnök. ","id":"20250517_Nagyszabasu-showmusornak-igerkezik-az-Orban-fele-Harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc5509bc-0317-4b66-8c00-995f51d93673.jpg","index":0,"item":"8d6ee7f6-4fd8-455b-9073-32317c9819b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Nagyszabasu-showmusornak-igerkezik-az-Orban-fele-Harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 17. 20:38","title":"Nagyszabású motivációs showműsornak ígérkezik az Orbán-féle Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]