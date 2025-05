Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02faf2ee-4e88-4687-9cae-11e7b98d77a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","shortLead":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","id":"20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02faf2ee-4e88-4687-9cae-11e7b98d77a6.jpg","index":0,"item":"5f4fb360-1ab9-438a-a859-d94bad748ac0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","timestamp":"2025. május. 17. 18:25","title":"Az adóbevallás előtt figyelmeztet a NAV: rálátnak a Revolut-számlákra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Beindult a cannes-i versenyprogram és láttunk már sárga mellényes francia tüntetőkről filmet, valamint a huszadik század krónikáját német lányok szemén keresztül. A vörös szőnyegen Tom Cruise körül volt a legnagyobb a felhajtás, aki a Mission: Impossible utolsó részével zár le egy harminc éve tartó sorozatot és a karrierjének egy fontos szakaszát. Folytatódik a helyszíni podcast tudósításunk a cannes-i filmfesztiválról.","shortLead":"Beindult a cannes-i versenyprogram és láttunk már sárga mellényes francia tüntetőkről filmet, valamint a huszadik...","id":"20250517_cannes-filmfesztival-tom-cruise-mission-impossible","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23.jpg","index":0,"item":"e1e54edb-8728-406a-bca9-8a99fad58e67","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_cannes-filmfesztival-tom-cruise-mission-impossible","timestamp":"2025. május. 17. 15:48","title":"Lezárult Tom Cruise akcióhős korszaka Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy civil szervezet hívta fel a figyelmet az LMBTQI-közösséget ért jogsérelmekre.","shortLead":"Négy civil szervezet hívta fel a figyelmet az LMBTQI-közösséget ért jogsérelmekre.","id":"20250518_Mini-Pride-Andrassy-ut-gyulekezesi-torveny-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"10eb8284-d890-4258-9465-b6652edd0e79","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Mini-Pride-Andrassy-ut-gyulekezesi-torveny-tuntetes","timestamp":"2025. május. 18. 08:31","title":"Biztosította a rendőrség az Andrássy úti mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ccc9c2-766a-4ab6-99c0-bc6a66842787","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külföldön járva sokakat a nyelvtudás hiánya riaszt vissza attól, hogy színházba menjenek. Lassan viszont már ez sem lesz gond, a mesterséges intelligencia itt is bizonyít: a néző valós időben, a saját nyelvére fordítva hallgathatja a színpadon történteket.","shortLead":"Külföldön járva sokakat a nyelvtudás hiánya riaszt vissza attól, hogy színházba menjenek. Lassan viszont már ez sem...","id":"20250517_mesterseges-intelligencia-szinkrontolmacs-off-broadway-tobbnyelvu-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ccc9c2-766a-4ab6-99c0-bc6a66842787.jpg","index":0,"item":"12aa77bc-ffdb-4663-9d69-bdb0bb99e5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_mesterseges-intelligencia-szinkrontolmacs-off-broadway-tobbnyelvu-szinhaz","timestamp":"2025. május. 17. 16:03","title":"Az összes néző különféle nyelvén egyszerre játszó színház? Már van ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ad0438-edcc-495b-9a4e-40c928e2d271","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A helyzet azonban még igen képlékeny, sokat nyom a latban a külföldön leadott mintegy félmillió szavazat.","shortLead":"A helyzet azonban még igen képlékeny, sokat nyom a latban a külföldön leadott mintegy félmillió szavazat.","id":"20250518_lengyel-elnok-valaszas-exit-poll-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ad0438-edcc-495b-9a4e-40c928e2d271.jpg","index":0,"item":"5384bebb-7aa4-418d-b191-7ee222386b20","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_lengyel-elnok-valaszas-exit-poll-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 21:46","title":"Donald Tusk jelöltjének győzelmét valószínűsítik az első exit pollok a lengyel elnökválasztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette a TV2 riportere, Gönczi Gábor.","shortLead":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette...","id":"20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4.jpg","index":0,"item":"5a7fda90-d083-4b56-b6ea-5cd39a0f2775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 21:45","title":"Orbán a Tényeknek: Merz kancellárral egy rövid mondatban tisztáztuk az ukrán-orosz álláspontunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel kell megragadnia a többieket, hanem csakis azzal a szeretettel, amelyre Jézus adott példát.","shortLead":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi...","id":"20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1.jpg","index":0,"item":"9776791d-9c57-43f9-88cc-ef64cc83ce55","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:53","title":"XIV. Leó pápa a beiktatásán: Minden érdem nélkül választottak meg, félve és remegve jövök hozzátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]