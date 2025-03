„Egészen nyíltan beszéltem erről az amerikaiaknak. Nem akarok megsérteni senkit, de teljes tisztelettel, nem szeretném, ha Putyin asztalán kötnénk ki. Nem vagyunk sem saláta, sem gyümölcslé, hogy csillapítsuk annak az embernek az étvágyát” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Ukrinform beszámolója szerint egy kedd esti sajtótájékoztatón, amit a Trump-Putyin megbeszélést követően tartott.

Ukrajna egy független állam és ezért nem helyes rólunk tárgyalni anélkül, hogy mi részt vehetnénk benne, mert akkor nem az az eredmény születik, amivel bárki is elégedett lenne – mondta.

Az orosz elnök által megfogalmazott követelésekre reagálva, miszerint Ukrajnának a tűzszünet érdekében le kellene mondania az önvédelmi képességeiről, Zelenszkij kijelentette, hogy szerinte a komoly partnereik ezt nem fogják elfogadni.

„Tudják, hogy ez meggyengítené az ukrán felet és Ukrajnának nem csak most van szüksége támogatásra, hanem a háború után is. Épp ez a biztonsági garanciák lényege. Ez nem az a játék, ahol csak Putyin diktálhat és úgy gondolom, hogy a támogatások ezt követően is jönni fognak” – közölte.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az elkövetkezendő hónapokban az oroszok több frontszakaszon is támadásokkal fognak próbálkozni. Zaporizzsját, Harkivot és Szumit emelte ki külön, illetve természetesen Kelet-Ukrajnában is folytatódni fognak a harcok.

Putyin célja, hogy minél több ukrán területet szerezzen meg – jelentette ki. Ebből is következik, hogy Oroszország jelenleg nem áll készen a tűzszünetre – tette hozzá.

Zelenszkij szerint az oroszok még a tűzszünet felé vezető első lépések megtételére sem állnak készen, ezt bizonyítja az is, hogy a mai tárgyaláson ismét új feltételekkel hozakodtak elő.

A részleges tűzszünetet támogatja ugyan, de szerinte nem túlzottan működik, mert bár a Kreml közleményében az áll, hogy Putyin azonnal ki is adta az erre vonatkozó parancsokat, ám jelenleg is légiriadó van Ukrajnában.

Fontos volna tudni, hogy miben állapodtak meg az amerikaiak az oroszokkal, jó lenne, ha ez nyilvánosságra kerülne – mondta, majd hozzátette, hogy hivatalos reakciót akkor tudnak adni a tárgyalásokra, miután az amerikai elnök tájékoztatja róla, hogy mi hangzott ott el.