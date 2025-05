Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a1b2d97-e89e-43bd-978e-ab95f6732da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ötezernél is többen szeretnék visszaszerezni a pénzüket a Dunaferr összeomlása után.","shortLead":"Ötezernél is többen szeretnék visszaszerezni a pénzüket a Dunaferr összeomlása után.","id":"20250522_dunaferr-tartozas-vasmu-hitelezok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a1b2d97-e89e-43bd-978e-ab95f6732da5.jpg","index":0,"item":"05c33c9b-9f4f-4836-993c-784a695d6bf3","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_dunaferr-tartozas-vasmu-hitelezok","timestamp":"2025. május. 22. 08:56","title":"728 milliárd forint tartozást követelnek a Dunaferr hitelezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját játékát játszva, a tapasztalatszerzést előtérbe helyezve érte el a példa nélküli eredményt.","shortLead":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját...","id":"20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c.jpg","index":0,"item":"ae27c93b-728a-412f-8b70-8d31c31be6d4","keywords":null,"link":"/sport/20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","timestamp":"2025. május. 23. 11:27","title":"„Tökös volt a társaság” – a hokiválogatott történelmi bennmaradásának nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b439c052-579d-4323-b252-4c614bbf187b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H bank karbantartja és fejleszti informatikai rendszereit, ezért két körben, lényegében egész hétvégén leállásokra, üzemszünetre számíthatnak az ügyfelek.","shortLead":"A K&H bank karbantartja és fejleszti informatikai rendszereit, ezért két körben, lényegében egész hétvégén...","id":"20250523_kh-internetbank-mobilbank-informatikai-karbantartas-uzemszunet-majus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b439c052-579d-4323-b252-4c614bbf187b.jpg","index":0,"item":"4370458b-1b94-4d3f-93f2-88759363d83a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_kh-internetbank-mobilbank-informatikai-karbantartas-uzemszunet-majus-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 14:51","title":"Órákon belül 28 órára leáll a K&H mobilbank, és ami rögtön utána következik, az sem lesz egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667da579-bcf1-4882-b872-318ae15cd2a3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak a Teslának, a többi gyártónak is komoly ellenfele lesz. 