[{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Komoly összeget fizetnének érte.","shortLead":"Komoly összeget fizetnének érte.","id":"20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"dc96a3e0-39ad-4ec6-aa0e-7b33250ab9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","timestamp":"2025. május. 23. 11:55","title":"Titokzatos befektetőcsoport vásárolhatja meg az OnlyFanst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3605ff5-bde1-42f7-863a-9eb006acfbb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyarellenes George Simiont legyőző politikus hétfőn teszi le hivatali esküjét.","shortLead":"A magyarellenes George Simiont legyőző politikus hétfőn teszi le hivatali esküjét.","id":"20250523_romania-bukarest-nicusor-dan-fopolgarmester-lemondas-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3605ff5-bde1-42f7-863a-9eb006acfbb1.jpg","index":0,"item":"603db1a9-a4b2-48cf-97ce-a6380b0ee58a","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_romania-bukarest-nicusor-dan-fopolgarmester-lemondas-elnok","timestamp":"2025. május. 23. 18:44","title":"Lemondott a bukaresti főpolgármesterségről az elnökké választott Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","shortLead":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","id":"20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6.jpg","index":0,"item":"a1b49018-3018-4aa2-9d40-0bc1b01a5ae1","keywords":null,"link":"/sport/20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","timestamp":"2025. május. 21. 21:54","title":"A 6. percben szívrohama volt, az 52.-ben gólt lőtt, hazafelé a csapatbusszal vitték kórházba az angol focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec453c69-f248-4156-9c15-86c0b9cf1d10","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hitelképesnek találták a bukott macedón miniszterelnököt Magyarországon.","shortLead":"Hitelképesnek találták a bukott macedón miniszterelnököt Magyarországon.","id":"20250522_Nikola-Gruevszki-pecel-tanacsado-ceg-osztalek-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec453c69-f248-4156-9c15-86c0b9cf1d10.jpg","index":0,"item":"bdcd98d5-35b0-497d-8d34-1d214f3397fd","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_Nikola-Gruevszki-pecel-tanacsado-ceg-osztalek-beszamolo","timestamp":"2025. május. 22. 14:03","title":"Kétmillió forint osztalékot vett ki Nikola Gruevszki a péceli tanácsadó cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc2f053-5df5-407c-b923-87cea529984c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai asztrofizikusok a Jupiter holdjait vették figyelembe, hogy kiszámítsák, milyen lehetett az ősi bolygó közvetlenül a születése után.","shortLead":"Amerikai asztrofizikusok a Jupiter holdjait vették figyelembe, hogy kiszámítsák, milyen lehetett az ősi bolygó...","id":"20250522_jupiter-hold-amalthea-theba-bolygo-merete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc2f053-5df5-407c-b923-87cea529984c.jpg","index":0,"item":"5d937f7c-c794-4d7b-9516-e546bc83cf13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_jupiter-hold-amalthea-theba-bolygo-merete","timestamp":"2025. május. 22. 13:03","title":"„Megdöbbentőnek” mondják a tudósok a nyomokat, amiket a Jupiter körül találtak 4,5 milliárd év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és Szlovákiának, az utolsó két, orosz gázt vezetékesen importáló országnak is fel kell adnia ezeket a beszerzéseket. Persze ez a két kormány nem fogja szó nélkül beadni a derekát, de úgy tűnik, az EU készült erre.","shortLead":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és...","id":"20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c.jpg","index":0,"item":"69f97046-469b-4d30-a5ff-a0b28b2dd73a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","timestamp":"2025. május. 23. 14:47","title":"Az EU készül arra, hogy Magyarország és Szlovákia ne tudja blokkolni az orosz gáz betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","shortLead":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","id":"20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"5016817b-829b-427b-bc8d-3f8247d13a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","timestamp":"2025. május. 23. 10:30","title":"Még olcsóbb lesz a gázolaj, mint a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja kommentárjában Edward Lucas, a brit lap külpolitikai szerkesztője.","shortLead":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja...","id":"20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0.jpg","index":0,"item":"4fad3034-1c11-456d-bd0b-f38bfa207239","keywords":null,"link":"/360/20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","timestamp":"2025. május. 22. 11:45","title":"The Times-kommentár: Egy orosz támadás a NATO ellen most sokkal valószínűbb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]