[{"available":true,"c_guid":"12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz – és 23 gyermeknél már ki is mutatták ezt.","shortLead":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz –...","id":"20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df.jpg","index":0,"item":"601ecde7-17a2-4963-9fb1-98e92fc56c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","timestamp":"2025. május. 27. 09:07","title":"Ritka rákkeltő gént hordozott egy spermadonor – 10 gyermeknek már tovább is adta a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint a jelenleg alkalmazott eszközök.","shortLead":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint...","id":"20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1.jpg","index":0,"item":"325b9690-f427-45c7-b278-87026bff6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. május. 26. 19:03","title":"Új időszámítás jöhet az időjárás-előrejelzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott először testközelből a nagyközönség.","shortLead":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott...","id":"20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380.jpg","index":0,"item":"9144b7d0-7331-41dc-9ce0-d68afbf4ceae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","timestamp":"2025. május. 26. 07:59","title":"A rekordolcsó BYD villanyautó méregdrága autócsodák között debütált a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Euractiv látta a levelet, amelyben a centrista Újítsuk meg Európát frakció vezetője levélben sürgette az Európai Bizottság elnökét, hogy sürgősen tegyen jogi lépéseket a Büszkeség Menetének megtartására.","shortLead":"Az Euractiv látta a levelet, amelyben a centrista Újítsuk meg Európát frakció vezetője levélben sürgette az Európai...","id":"20250527_Euractiv-Ursula-von-der-Leyen-budapesti-Pride-Renew-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"78b8fda5-1e80-4a7f-b2d8-9df5adcbe2a1","keywords":null,"link":"/360/20250527_Euractiv-Ursula-von-der-Leyen-budapesti-Pride-Renew-Europe","timestamp":"2025. május. 27. 07:47","title":"Euractiv: Ursula von der Leyen levelet kapott, hogy lépjen fel a budapesti Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek egy gyermekjogi, környezetvédelmi projektjükre. Ha ebben a formában hatályba lép a törvény, az alapjaiban veszélyezteti a működésüket. ","shortLead":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek...","id":"20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867.jpg","index":0,"item":"69b5c18c-c2b7-410d-a2f7-848e69d1ce78","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 25. 15:46","title":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is ellehetetlenülhet az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c740927e-3859-4495-9442-09921420539e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hatalmas bulit csaptak Liverpoolban a Premier League-győzelem kapcsán.","shortLead":"Hatalmas bulit csaptak Liverpoolban a Premier League-győzelem kapcsán.","id":"20250526_szoboszlai-dominik-magyar-zaszlo-liverpool-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c740927e-3859-4495-9442-09921420539e.jpg","index":0,"item":"2dd8f40f-1d04-4879-8039-6366f64dcd99","keywords":null,"link":"/elet/20250526_szoboszlai-dominik-magyar-zaszlo-liverpool-busz","timestamp":"2025. május. 26. 19:09","title":"Szoboszlai jókora magyar zászlót lengetve ünnepelt a Liverpool buszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]