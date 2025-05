Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A harminc év körüli áldozat súlyos fejsérülésekkel került kórházba.","shortLead":"A harminc év körüli áldozat súlyos fejsérülésekkel került kórházba.","id":"20250528_pontoon-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2ab97387-18b1-4cad-9604-b56cb6150d63","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_pontoon-halalos-baleset","timestamp":"2025. május. 28. 09:41","title":"Meghalt a férfi, aki a rakpartra zuhant a Lánchíd melletti szórakozóhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A súlyosan és ismételten szabályszegő platformokat akár ki is tilthatják az európai piacról.","shortLead":"A súlyosan és ismételten szabályszegő platformokat akár ki is tilthatják az európai piacról.","id":"20250527_EU-porno-gyerekvedelem-PornHub-pornograf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e.jpg","index":0,"item":"f153f902-98ab-480b-8c90-659ec30e2971","keywords":null,"link":"/elet/20250527_EU-porno-gyerekvedelem-PornHub-pornograf","timestamp":"2025. május. 27. 13:46","title":"Pornóoldalakat vizsgál az EU, mert a gyerekek egy kattintással hozzáférhetnek a tartalmukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Víztározót is építenének a Korond-patakhoz, de ehhez még hiányoznak a tervek és a források is.","shortLead":"Víztározót is építenének a Korond-patakhoz, de ehhez még hiányoznak a tervek és a források is.","id":"20250528_korond-patak-meder-parajdi-sobanya-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d.jpg","index":0,"item":"ce7fbbc9-bab9-42d7-b660-084ba644c500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_korond-patak-meder-parajdi-sobanya-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:55","title":"Elterelnék a Korond-patak medrét, amelyből a víz ömlik a parajdi sóbányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke „antifutballnak” nevezte a Paks játékát.","shortLead":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke...","id":"20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533.jpg","index":0,"item":"0f2dcf08-1ebb-4874-bd47-9c71047f6262","keywords":null,"link":"/sport/20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","timestamp":"2025. május. 28. 12:46","title":"Bognár Györgyöt megválasztották az év edzőjének, rögtön be is szólt Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","shortLead":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","id":"20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"53f0151e-8408-467f-930b-e1eb58f37b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","timestamp":"2025. május. 28. 16:55","title":"Egy autó és egy motor ütközött Zuglóban, meghalt egy 25 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó Carlos Tavarest.","shortLead":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó...","id":"20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba.jpg","index":0,"item":"8e9d5b17-1609-4742-967b-9709a9747471","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","timestamp":"2025. május. 28. 07:55","title":"Fontos bejelentésre készül szerdán az egyik legnagyobb autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","shortLead":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","id":"20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3.jpg","index":0,"item":"87b16f6c-da65-43d2-952c-06f49e99c2ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","timestamp":"2025. május. 28. 16:48","title":"Beindította a nosztalgiajáratot a Skoda is, visszahozták a Favoritot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Jogosulatlan külső fél” szerzett meg vásárlói adatokat az Adidastól, hamarosan minden érintettel felveszi a kapcsolatot a cég.","shortLead":"„Jogosulatlan külső fél” szerzett meg vásárlói adatokat az Adidastól, hamarosan minden érintettel felveszi...","id":"20250528_adidas-hackertamadas-vasarloi-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd.jpg","index":0,"item":"ae9760d2-5a69-4ef1-814c-8fba2017b1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_adidas-hackertamadas-vasarloi-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 28. 10:03","title":"Hackertámadás érte az Adidast, ügyféladatokat is elloptak a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]