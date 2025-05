Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre és meg akarja nyerni a külföldön élő magyarok szívét. Ez utóbbi elengedhetetlen a választási győzelemhez, írja Keno Verseck.","shortLead":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre...","id":"20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d.jpg","index":0,"item":"5f90137f-adb5-40f0-9514-b6fe632eb62d","keywords":null,"link":"/360/20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 27. 15:45","title":"Magyar Péter a határon túli magyarok után a hatalom felé menetel – Deutsche Welle-kommentár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb változás, hogy már az idén odaítélt 1 százalékos felajánlásokat is bukják azok a szervezetek, akik még fel sem kerültek a kormány ellenséglistájára.","shortLead":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb...","id":"20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef.jpg","index":0,"item":"aef7714b-953e-4e9a-bbde-3bedebd47f89","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:54","title":"A már felajánlott 1 százalékot sem kapnák meg a szervezetek, akiket majd ezután vesznek a tiltólistára – így szigorítanák az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már megtagadta ezt, felsőbb utasításra hivatkozva.","shortLead":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már...","id":"20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"669ae6de-54c3-4626-aac0-78ee944ab8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","timestamp":"2025. május. 27. 13:40","title":"Magyar Péter szerint ismét akadályozza a hatalom, hogy ajándékot vigyenek a gyermekotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külügyminisztérium nettó egymilliárd forintos keretösszegért rendelt zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat Balásy Gyula cégétől.","shortLead":"A külügyminisztérium nettó egymilliárd forintos keretösszegért rendelt zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó...","id":"20250527_Zaszlo-zaszlo-sziv-szo-szerint-Milliardos-megrendelest-kapott-a-kormany-hazi-kommunikatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"53f00d54-778d-4f45-a13e-01926bc34853","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Zaszlo-zaszlo-sziv-szo-szerint-Milliardos-megrendelest-kapott-a-kormany-hazi-kommunikatora","timestamp":"2025. május. 27. 08:33","title":"Zászló, zászló, szív – szó szerint. Milliárdos megrendelést kapott a kormány házi kommunikátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján dörömböl a szélsőjobb. Mire használja az EU-t Albánia és Szerbia? Az oroszok kiéheztetik Ukrajnát. Az amerikai elnök nem akarja elhinni, hogy a személyisége elég a béke megteremtéséhez Ukrajnában és Izraelben. Témák és vélemények a vilagsajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján...","id":"20250526_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c6abc06-d47d-4722-a958-6fcaab2af755","keywords":null,"link":"/360/20250526_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 26. 10:57","title":"Személyes bosszú is vezérli Trumpot a Harvard ellen: megveti az akadémiai világot, mert az megveti őt – Die Zeit-elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is szidja a koncertjein.","shortLead":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is...","id":"20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e.jpg","index":0,"item":"7edf5a31-cbf1-4d27-a368-02b856e8ee09","keywords":null,"link":"/elet/20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","timestamp":"2025. május. 27. 18:00","title":"FankaDeli a BSW után Pogány Induló koncertjét is betiltaná Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685845c2-33be-4287-9ab6-1e3520aae60d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán. Ismét.","shortLead":"Nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán. Ismét.","id":"20250527_varosi-civil-alap-palyazatok-ner-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/685845c2-33be-4287-9ab6-1e3520aae60d.jpg","index":0,"item":"d70ac198-a441-4a91-b993-b5e04eda4a70","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_varosi-civil-alap-palyazatok-ner-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 09:21","title":"Állami „civil” pénzeső: Győztes az államtitkár, a polgármester, a képviselő és a Harcos Klubja tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]