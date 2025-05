Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2c0e8f47-a45e-4ea6-b7f6-9b5250d6289c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KT szerint a világkereskedelmi feszültségek jócskán odaverhetnek a 2026-os magyar gazdasági terveknek.","shortLead":"A KT szerint a világkereskedelmi feszültségek jócskán odaverhetnek a 2026-os magyar gazdasági terveknek.","id":"20250505_Koltsegvetesi-Tanacs-KT-2026-os-koltsegvetes-velemenyezes-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0e8f47-a45e-4ea6-b7f6-9b5250d6289c.jpg","index":0,"item":"13243ea6-023d-4b03-ac54-2c4acf96cd13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Koltsegvetesi-Tanacs-KT-2026-os-koltsegvetes-velemenyezes-kockazatok","timestamp":"2025. május. 05. 08:27","title":"Óriási kockázatokat lát a jövő évi büdzsében a Költségvetési Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f67d23b-e0f9-4a29-9d59-2c9ae8835bc5","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A német politikában ilyen még soha nem történt, hogy a többséggel rendelkező, kormányzásra készülő koalíció képviselői ne szavazták volna meg a saját kancellárjelöltjüket. Akármi is történik ezután, Friedrich Merz egészen biztosan gyengébben keveredik ki belőle.","shortLead":"A német politikában ilyen még soha nem történt, hogy a többséggel rendelkező, kormányzásra készülő koalíció képviselői...","id":"20250506_merz-bundestag-kancellar-szavazas-gyorselemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f67d23b-e0f9-4a29-9d59-2c9ae8835bc5.jpg","index":0,"item":"f3967f31-cb9a-421a-957f-730ba7889adf","keywords":null,"link":"/360/20250506_merz-bundestag-kancellar-szavazas-gyorselemzes","timestamp":"2025. május. 06. 13:49","title":"Saját emberei nem szavazták meg Friedrich Merzet, mi jöhet a kínos bukás után Németországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","shortLead":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","id":"20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2a5aeee9-12c3-4400-ad9e-fef6f0bda5af","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","timestamp":"2025. május. 06. 11:08","title":"A kedvezményeket nyirbálhatják meg a bankok, ha már a díjakon emelniük nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának, az azonnali beszerzéseket viszont még az idei év végén berekesztik.","shortLead":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának...","id":"20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43.jpg","index":0,"item":"0beb780e-f7eb-4ecf-98db-676e901a1d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","timestamp":"2025. május. 05. 12:10","title":"Bloomberg: Az EU júniusban megteszi a javaslatát az orosz gáz importjának teljes körű betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben Magyarország is szépen profitált az elmúlt években az itt forgatott amerikai produkciókból.","shortLead":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben...","id":"20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"7d3f3d0f-596c-44e1-810e-6e4c406284af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 05. 06:12","title":"Trump most a külföldön forgatott filmeknek üzent hadat, ez Magyarországot is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá válik. Jobb esetben letesszük a telefont, rosszabb esetben csalók áldozataivá válunk. Manapság már napról napra változnak a csalók módszerei, így érdemes követni a trendeket és ismerni a legfontosabb figyelmeztető jeleket.","shortLead":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá...","id":"20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373.jpg","index":0,"item":"88249de0-bcf5-43b1-8fa6-c0b65e5f7787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. május. 05. 05:50","title":"Mit tegyek, hogy ne verhessenek át csalók a bankom nevében? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","shortLead":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","id":"20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"50400ba4-8cb0-410c-a4aa-958e95ed1890","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","timestamp":"2025. május. 05. 11:00","title":"Mindkét lábát és a csípője egy részét is elveszítette az újvidéki tragédia egyetlen túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","shortLead":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","id":"20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1.jpg","index":0,"item":"dcce5722-a0a8-46b0-8486-1a0c34e6ef3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","timestamp":"2025. május. 05. 12:16","title":"Terézváros szigorított a kukák kihelyezésének szabályain a „palackvadászat” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]