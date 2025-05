Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb születésszámát mérték. „Nem lehet amellett szó nélküli elmenni, hogy milyen ma a családok állapota Magyarországon” – mondja Szabó-Tóth Kinga szociológus, a Miskolci Egyetem docense, akit az okokról kérdeztünk. A tartós változás eléréséhez a kiszámíthatóbb családpolitika csak a kezdet lenne.","shortLead":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb...","id":"20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245.jpg","index":0,"item":"b9f025e8-38ce-4159-a798-9b736f3732cb","keywords":null,"link":"/360/20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","timestamp":"2025. május. 30. 12:12","title":"Hiába küzd a kormány a gyerekvállalásért százmilliárdokból, ha a társadalom, a családok és az egyén állapota is katasztrofális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8605508-34a8-4bab-b6b4-7a2ea934ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon még a tanárok nyertek, de a másodfokú döntés miatt nemhogy kártérítést nem kaphatnak, hanem még nekik kellene fizetniük. ","shortLead":"Első fokon még a tanárok nyertek, de a másodfokú döntés miatt nemhogy kártérítést nem kaphatnak, hanem még nekik...","id":"20250531_kolcsey-gimnazium-kirugott-tanar-perkoltseg-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8605508-34a8-4bab-b6b4-7a2ea934ad7f.jpg","index":0,"item":"945d811d-c64f-4634-ac0f-84c836b9e049","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_kolcsey-gimnazium-kirugott-tanar-perkoltseg-tisza-part","timestamp":"2025. május. 31. 10:44","title":"A Tisza Párt átvállalná a kirúgott kölcseys tanárok ötmilliós perköltségének kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","shortLead":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","id":"20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a.jpg","index":0,"item":"1b39d26a-4a38-46db-92cd-3296b93f5799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","timestamp":"2025. május. 30. 15:14","title":"Több osztalékot tudott Garancsi István és Habony Árpád kivenni a kaszinócégükből, mint amennyi a nyereség volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokkal ezelőtt fel kellett állnia a Sonos vezérigazgatói székéből a cég első emberének egy katasztrofálisnak minősített alkalmazás-bevezetés után. Utódja most magyarázni próbálja, mi is történt valójában.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt fel kellett állnia a Sonos vezérigazgatói székéből a cég első emberének egy katasztrofálisnak...","id":"20250531_sonos-ceo-app-frissites-tom-conrad-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9.jpg","index":0,"item":"f037ad89-1481-42e2-85e5-d6e5e9e67341","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_sonos-ceo-app-frissites-tom-conrad-magyarazat","timestamp":"2025. május. 31. 06:03","title":"Az új vezérigazgató magyarázza a hibát, amiért a régi távozott: nem értette meg a cég, hogyan működik a való világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c93a62-0be8-4aa8-95c3-71b4df93cd4a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közben azonban a cég értéke jelentősen nőtt.","shortLead":"Közben azonban a cég értéke jelentősen nőtt.","id":"20250531_Rejtelyes-milliard-forintos-veszteseg-keletkezett-Matolcsy-Adam-kozponti-cegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02c93a62-0be8-4aa8-95c3-71b4df93cd4a.jpg","index":0,"item":"96e50664-7dcd-40b6-9916-4c64b35e0f8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Rejtelyes-milliard-forintos-veszteseg-keletkezett-Matolcsy-Adam-kozponti-cegeben","timestamp":"2025. május. 31. 16:20","title":"Rejtélyes, milliárd forintos veszteség keletkezett Matolcsy Ádám központi cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is pozitív lett. A csökkenés 2024 végéhez képest viszont jóval nagyobb.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is...","id":"20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469.jpg","index":0,"item":"b8231c85-acac-49e2-a299-edad814f3323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","timestamp":"2025. május. 30. 08:31","title":"Nagyon megrogyott a szállítási és az üzleti szolgáltatásaink exportja, csak a turizmus kozmetikázott valamit az összképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében pörög. A felhasználók egyre inkább azokhoz a szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek csomagban, könnyen kezelhető egységes felületen és kedvezményes áron biztosítanak hozzáférést kedvenc tartalmaikhoz. A Deloitte tanácsadó cég számba veszi, hogy a piaci szereplők milyen megoldásokat választhatnak és hogy kik lehetnek a folyamat nyertesei.","shortLead":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében...","id":"20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d.jpg","index":0,"item":"6325f8ab-1dfe-4818-8893-35bf8eba12ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 31. 08:03","title":"Átalakul a Netflix, az HBO Max meg a Disney+: visszatér a régi kábeltévés fizetési rendszer, akkora lett mára a káosz a streamingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f9bbc9-6a79-4517-82c4-81aa6df2a8aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint az elmúlt nap folyamán több ukrajnai frontszakaszon is előre tudtak nyomulni. ","shortLead":"Az oroszok szerint az elmúlt nap folyamán több ukrajnai frontszakaszon is előre tudtak nyomulni. ","id":"20250531_orosz-ukran-haboru-orosz-tamadas-teruletfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0f9bbc9-6a79-4517-82c4-81aa6df2a8aa.jpg","index":0,"item":"335bb04e-3533-4dea-846d-9449fd4b3fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20250531_orosz-ukran-haboru-orosz-tamadas-teruletfoglalas","timestamp":"2025. május. 31. 13:22","title":"Egy kilencéves kislány is meghalhatott Ukrajnában az újabb orosz támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]