[{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország évek óta módszeresen megsérti a demokratikus alapjogokat, ám a többi uniós állam eddig csupán visszafogottan reagál, amire megvan a jó oka – írja kommentárjában Antonio Fumagalli, a svájci lap brüsszeli tudósítója.","shortLead":"Magyarország évek óta módszeresen megsérti a demokratikus alapjogokat, ám a többi uniós állam eddig csupán...","id":"20250530_Neue-Zurcher-Zeitung-EU-Orban-Magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"02c5f2b5-ebab-413a-a4a2-1621e3fbaec3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Neue-Zurcher-Zeitung-EU-Orban-Magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa","timestamp":"2025. május. 30. 15:45","title":"Neue Zürcher Zeitung-vélemény: Az EU-nak egyelőre nem ajánlott bevetnie a „nukleáris opciót” Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e9858-b914-43d5-b100-8fd5b0988e5c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megszavaztattuk olvasóinkat Török Gábor elméletéről, hogy vajon Orbán Viktornak át kell-e adnia a miniszterelnök-jelöltséget valaki másnak a 2026-os választás előtt. Íme az eredmény.","shortLead":"Megszavaztattuk olvasóinkat Török Gábor elméletéről, hogy vajon Orbán Viktornak át kell-e adnia...","id":"20250530_hvg-szavazas-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/224e9858-b914-43d5-b100-8fd5b0988e5c.jpg","index":0,"item":"3799df30-a056-406d-9002-5a6cb339e8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_hvg-szavazas-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-valasztas","timestamp":"2025. május. 30. 13:19","title":"A HVG szavazása szerint Orbán bukóban van, jobban járna a Fidesz, ha mással vágna neki a jövő évi választásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nyereséggel zárta az Auchan 2024-et, de egy fillért sem vesznek ki a tulajdonosok, inkább meghagyják a rosszabb időkre tartaléknak.","shortLead":"Nyereséggel zárta az Auchan 2024-et, de egy fillért sem vesznek ki a tulajdonosok, inkább meghagyják a rosszabb időkre...","id":"20250530_auchan-nyereseg-profit-bolt-vasarlas-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84.jpg","index":0,"item":"6b87b956-d5ec-4b97-b3f2-35cb0f7283ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_auchan-nyereseg-profit-bolt-vasarlas-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 16:42","title":"Hiába nőttek az árak, kevesebb pénzt hagytak a vásárlók az Auchan kasszáinál tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az akkugyártás küszködik, a dél-koreai SK-cégek is hatalmas veszteséget hoztak össze 2024-ben.","shortLead":"Az akkugyártás küszködik, a dél-koreai SK-cégek is hatalmas veszteséget hoztak össze 2024-ben.","id":"20250531_Kozel-20-milliard-forintos-bukta-a-komaromi-es-ivancsai-akkugyartasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"1198797c-686b-4235-bded-d3d10c01b237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kozel-20-milliard-forintos-bukta-a-komaromi-es-ivancsai-akkugyartasban","timestamp":"2025. május. 31. 09:56","title":"Közel 20 milliárd forintos bukta a komáromi és iváncsai akkugyártásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea68a27-e07b-4744-8b0f-94dad73f859f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Közzétették a pártok a kötelező pénzügyi beszámolókat.","shortLead":"Közzétették a pártok a kötelező pénzügyi beszámolókat.","id":"20250531_Majdnem-minden-parlamenti-part-veszteseges-a-legnagyobb-30-millios-egyeni-adomanyt-a-Kutyapart-kapta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea68a27-e07b-4744-8b0f-94dad73f859f.jpg","index":0,"item":"4f66df0c-8d91-4d1e-a4f6-cb840171e733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Majdnem-minden-parlamenti-part-veszteseges-a-legnagyobb-30-millios-egyeni-adomanyt-a-Kutyapart-kapta-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 09:09","title":"Majdnem minden parlamenti párt veszteséges, a legnagyobb, 30 milliós egyéni adományt a Tisza kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe350bb-62b8-42bb-aacb-bf859d8d92ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi törvényi szabályozás mellett minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz – mutat rá a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata.","shortLead":"A jelenlegi törvényi szabályozás mellett minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz – mutat rá...","id":"20250530_30-ezer-forintos-nyugdijas-utalvany-megalazo-alamizsna-MASZSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe350bb-62b8-42bb-aacb-bf859d8d92ec.jpg","index":0,"item":"b353d2ca-7160-4149-8d0e-6b5b80b17624","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_30-ezer-forintos-nyugdijas-utalvany-megalazo-alamizsna-MASZSZ","timestamp":"2025. május. 30. 11:12","title":"„Megalázó alamizsna” – a 30 ezer forintos utalvány helyett nyugdíjkorrekciós törvényt vár egy nyugdíjasszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4fd2dc-9844-4bc2-ba6d-81e1ca723396","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszeresen új helyre költözés vagy a több tudományos műhely közötti időmegosztás akár évekkel is lerövidítheti azt az időt, amennyi a később tudományos áttörésként értékelt alapötletek megszületéséhez szükséges.","shortLead":"A rendszeresen új helyre költözés vagy a több tudományos műhely közötti időmegosztás akár évekkel is lerövidítheti azt...","id":"20250530_hvg-tudosok-kutatok-mobilitas-tudomanyos-eredmenyesseg-nobel-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f4fd2dc-9844-4bc2-ba6d-81e1ca723396.jpg","index":0,"item":"c20ecea2-d186-4914-ae6d-fe8d6a4e494e","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-tudosok-kutatok-mobilitas-tudomanyos-eredmenyesseg-nobel-dijak","timestamp":"2025. május. 30. 16:15","title":"Tudósok, kutatók, induljatok el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál. A pénzügyi műveleteken elért bevételekkel azért év végére összejött 2,2 milliárd forint nyereség.","shortLead":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál...","id":"20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b.jpg","index":0,"item":"a58c8ac8-b933-4057-aef2-d3c134fbe566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","timestamp":"2025. május. 31. 10:30","title":"Pocsék éve volt Mészáros Lőrinc Budapest-Belgrádos cégének, csak 2,2 milliárd forint a profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]