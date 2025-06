Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4f77eea3-1a30-4a49-acba-c53c881d172c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét év után távozik a tehetségkutatóból.","shortLead":"Huszonkét év után távozik a tehetségkutatóból.","id":"20250605_Nem-banja-Till-Attila-hogy-kiraktak-a-Megasztarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f77eea3-1a30-4a49-acba-c53c881d172c.jpg","index":0,"item":"6d4960c7-66da-49d8-9e9e-8e288db37841","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Nem-banja-Till-Attila-hogy-kiraktak-a-Megasztarbol","timestamp":"2025. június. 05. 11:57","title":"Nem bánja Till Attila, hogy kirakták a Megasztárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0921fe5-ddfa-4ad3-b76c-b5d7f877ccd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A festő szokás szerint magyarázatot is írt az alkotásához, ezúttal egy rövid párbeszéd formájában. ","shortLead":"A festő szokás szerint magyarázatot is írt az alkotásához, ezúttal egy rövid párbeszéd formájában. ","id":"20250605_Hitlerrel-es-Bambi-talalkozasa-jutott-eszebe-DrMariasnak-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0921fe5-ddfa-4ad3-b76c-b5d7f877ccd2.jpg","index":0,"item":"2788e2b5-cda2-472a-9706-29bff46e6835","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Hitlerrel-es-Bambi-talalkozasa-jutott-eszebe-DrMariasnak-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol","timestamp":"2025. június. 05. 13:23","title":"Hitler és Bambi beszélgetése jutott eszébe drMáriásnak az ellehetetlenítési törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról választottak ki, hogy egy reklámklipben szerepeljen.","shortLead":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról...","id":"20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441.jpg","index":0,"item":"1e3baffe-b3bd-43e2-8454-e65081f7e49f","keywords":null,"link":"/elet/20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","timestamp":"2025. június. 05. 14:41","title":"Szörnyethalt egy fiatal nő, mert pánikba esve kioldotta magát az ernyőjéből és lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már ha ő is úgy akarja. ","shortLead":"Már ha ő is úgy akarja. ","id":"20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de.jpg","index":0,"item":"0efff9d0-448c-4927-9016-30829bbe5463","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","timestamp":"2025. június. 04. 17:08","title":"Ne felejtse el megölelni a macskáját – ma van a világnapja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecf2a71-1b11-4027-93d7-a6a210d89b53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijevben többen meghaltak.","shortLead":"Kijevben többen meghaltak.","id":"20250606_Oroszorszag-sulyos-tamadast-hajtott-vegre-Ukrajna-ellen-a-fovarosban-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ecf2a71-1b11-4027-93d7-a6a210d89b53.jpg","index":0,"item":"c237918a-0505-4577-a1d1-774dd7ae46fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Oroszorszag-sulyos-tamadast-hajtott-vegre-Ukrajna-ellen-a-fovarosban-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. június. 06. 12:51","title":"Oroszország a háború egyik legnagyobb összehangolt rakéta- és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefa4fa-ecc5-414f-b8a8-e9dee1ebfdaf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz a volt vezérkari főnököt ért kormány(párti) vádakat visszautasítja. A Tisza Párt elnöke szerint ez csak a Rogán-színház újabb hazug előadása.","shortLead":"Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz a volt vezérkari főnököt ért kormány(párti) vádakat visszautasítja. A Tisza Párt...","id":"20250605_Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-kemugy-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aefa4fa-ecc5-414f-b8a8-e9dee1ebfdaf.jpg","index":0,"item":"36d2dbfe-4047-4045-b94d-51a605cc6471","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-kemugy-kormany-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 10:16","title":"Magyar a Ruszin-Szendi elleni hazaárulás vádról: Ez a Rogán-színház újabb hazug előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé váljon a videós azonosítás a Digitális Állampolgárság Program (dáp) applikációjában.","shortLead":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé...","id":"20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475.jpg","index":0,"item":"023d0853-c85a-4c80-bc5f-fec02d8893cc","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. június. 05. 09:00","title":"Jól jövedelmez az arcfelismerés Tiborcz üzleti körének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok mérsékelni fogják a büntetését.","shortLead":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok...","id":"20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138.jpg","index":0,"item":"ff746030-e3ed-4ee4-b932-f77ffcdbc7bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","timestamp":"2025. június. 05. 07:08","title":"Ugyanannál a radarnál szedett össze 28 ezer eurónyi bírságot egy olasz gyorshajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]