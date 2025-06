Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","shortLead":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","id":"20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951.jpg","index":0,"item":"d6502b6a-065e-48bf-a103-07677be42538","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","timestamp":"2025. június. 08. 12:07","title":"A héten már két ember fulladt vízbe Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai oldalán. Egy breznóbányai férfi józan ésszel felfoghatatlan brutalitással végzett terhes feleségével és a két lánnyal. A Svitek-ügy az összes, utólag feltárt előzmény ismeretében is megemészthetetlen. ","shortLead":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai...","id":"20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5.jpg","index":0,"item":"c3bb0000-1582-429c-a6cf-c020f644caf9","keywords":null,"link":"/360/20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","timestamp":"2025. június. 07. 20:00","title":"Élete legintenzívebb szexuális élményét élte át, miközben fizikailag megsemmisítette a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. június. 07. 15:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek jótékony hatását, mint azt sejtjük. De hogyan formálja a lelkünket és egészségünket a rendszeres elcsendesedés és elmélkedés? Van-e helyes testtartás és ülőpozíció eközben? Meditációnak számít-e az ima? És mi köze a meditációnak a kávézáshoz vagy a fogmosáshoz?","shortLead":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek...","id":"20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542.jpg","index":0,"item":"0cf00d52-e47f-44fd-be81-3f37bb2f705f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","timestamp":"2025. június. 08. 18:40","title":"Ezzel az eszközzel még a zombigörgetésről is leszokhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953342dc-a2ce-4cdc-a0ea-6bbb8a6c904f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap Barcson egy német nő belefulladt a Drávába.","shortLead":"Vasárnap Barcson egy német nő belefulladt a Drávába.","id":"20250608_somogy-fulladas-tuzoltok-drava-barcs-lengyeltoti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/953342dc-a2ce-4cdc-a0ea-6bbb8a6c904f.jpg","index":0,"item":"345cdbd1-1d1b-4b21-9c18-80a978cb5ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_somogy-fulladas-tuzoltok-drava-barcs-lengyeltoti","timestamp":"2025. június. 08. 19:12","title":"Egy hét alatt hárman is vízbe fulladtak Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze a 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Tolna között szombaton délelőtt, a szakaszon a helyszínelés idejére teljes útlezárást rendeltek el.","shortLead":"Egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze a 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Tolna között szombaton...","id":"20250607_Baleset-miatt-teljes-utzar-van-a-6-os-fouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1.jpg","index":0,"item":"66de7b13-7a05-4ab6-bef5-d2d62401f01b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_Baleset-miatt-teljes-utzar-van-a-6-os-fouton","timestamp":"2025. június. 07. 11:57","title":"Baleset miatt teljes útzár van a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7607e1-0ece-4041-9f50-d5f7bc9d8d6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az eseményre a 2024-es EP-választások egyéves évfordulóján kerül sor.","shortLead":"Az eseményre a 2024-es EP-választások egyéves évfordulóján kerül sor.","id":"20250607_Orban-Viktor-Franciaorszagban-mond-beszedet-a-Patriotak-nagygyulesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd7607e1-0ece-4041-9f50-d5f7bc9d8d6e.jpg","index":0,"item":"125c1d5a-08e9-4488-867b-0c2ab2858736","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Orban-Viktor-Franciaorszagban-mond-beszedet-a-Patriotak-nagygyulesen","timestamp":"2025. június. 07. 14:50","title":"Orbán Viktor Franciaországban mond beszédet a Patrióták nagygyűlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik azokra, akik szívesen töltik itt az időt: nagyon veszélyes anyagok kerülhetnek a szervezetükbe egy ártalmatlannak tűnő forrásból.","shortLead":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik...","id":"20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a.jpg","index":0,"item":"5303ed56-f9e5-4abe-ace7-b4e3b087e48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","timestamp":"2025. június. 07. 14:03","title":"Veszélybe kerülhet az, aki mászóterembe jár, de nem azért, amiért gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]