Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8851aaf7-a804-485e-af30-537c418a252a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Marine Le Pen meghívására utazott Montargisba. Rengeteget írt arról, milyen pokoli ott az élet a migránsok miatt, de arra nem tett utalást, hogy Le Pent sikkasztásért ítélték el és úgy néz ki, a választáson sem indulhat.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Marine Le Pen meghívására utazott Montargisba. Rengeteget írt arról, milyen pokoli ott az élet...","id":"20250608_Orban-megerkezett-Franciaorszagba-migransok-altal-felegetett-uzletekkel-riogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8851aaf7-a804-485e-af30-537c418a252a.jpg","index":0,"item":"a653fd77-fb53-4bf1-bf68-1099777a8cda","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Orban-megerkezett-Franciaorszagba-migransok-altal-felegetett-uzletekkel-riogat","timestamp":"2025. június. 08. 15:19","title":"Orbán megérkezett Franciaországba, migránsok által felégetett üzletekkel riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0d9daf-8095-4f6b-b5be-315ce1503532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar űrhajósnak valamivel többet kell karanténban töltenie űrutazása előtt, de ez a gyakorlás miatt kapóra jön neki, bár az édesanyja „mindig lesápad” az újabb híreket hallva – mondta el egy interjúban Kapu Tibor.","shortLead":"A magyar űrhajósnak valamivel többet kell karanténban töltenie űrutazása előtt, de ez a gyakorlás miatt kapóra jön...","id":"20250608_Kapu-Tibor-gitarozni-is-fog-az-urallomason-azt-is-elmondta-mit-var-a-legjobban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0d9daf-8095-4f6b-b5be-315ce1503532.jpg","index":0,"item":"e144c7f2-1317-400b-8642-7970bb7780c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_Kapu-Tibor-gitarozni-is-fog-az-urallomason-azt-is-elmondta-mit-var-a-legjobban","timestamp":"2025. június. 08. 13:48","title":"Kapu Tibor gitározni is fog az űrállomáson, azt is elmondta, mit vár a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8150f13-7a71-4127-ae14-a1389d946fbb","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Üzleti döntéseit néha még a hozzá legközelebb állók is ellenezték, de mindig hajthatatlan maradt, az élet pedig őt igazolta. Tóth Ildikót a Cápák közt show-ból ismerte meg az ország, a HVG-nek arról beszélt, hogyan jutott el az autókereskedéstől egy brazíliai kitérővel az ingatlankiadásig, és azt is elárulta, mi lehet a következő üzlete.","shortLead":"Üzleti döntéseit néha még a hozzá legközelebb állók is ellenezték, de mindig hajthatatlan maradt, az élet pedig őt...","id":"20250609_Toth-Ildiko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8150f13-7a71-4127-ae14-a1389d946fbb.jpg","index":0,"item":"c3e15b9b-5ce0-435b-8b6f-3d503111ead7","keywords":null,"link":"/360/20250609_Toth-Ildiko","timestamp":"2025. június. 09. 16:30","title":"„A férjem másfajta üzleti modell felé próbált terelni, sikertelenül” – Portré Tóth Ildikó ingatlanbefeketőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","id":"20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9.jpg","index":0,"item":"add0ee49-207f-4518-877e-ff4313f6f09f","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","timestamp":"2025. június. 09. 16:23","title":"Újabb fogolycsere volt Ukrajna és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fiatal, közepes méretű barnamedvét láttak Égerszögnél, de eltűnt.","shortLead":"Fiatal, közepes méretű barnamedvét láttak Égerszögnél, de eltűnt.","id":"20250609_Kiranduloido-medve-boklaszik-az-Aggteleki-Nemzeti-Park-deli-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862.jpg","index":0,"item":"5c4f28b3-e672-4555-991b-d69cc37230ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Kiranduloido-medve-boklaszik-az-Aggteleki-Nemzeti-Park-deli-reszen","timestamp":"2025. június. 09. 08:30","title":"Kirándulóidő: medve bóklászik az Aggteleki Nemzeti Park déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","shortLead":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","id":"20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128.jpg","index":0,"item":"52ccb741-ff7e-4bee-89fc-19832b43ea75","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","timestamp":"2025. június. 08. 16:31","title":"Újra kellett éleszteni egy nőt a csíksomlyói búcsún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Robert Fico talált is egy olyan szankciós tervet, aminél vétózhat.","shortLead":"Robert Fico talált is egy olyan szankciós tervet, aminél vétózhat.","id":"20250608_robert-fico-oroszorszag-szankcio-szlovak-erdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"5cfe3722-1d25-4aed-a724-95dbf1f4f01d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_robert-fico-oroszorszag-szankcio-szlovak-erdek","timestamp":"2025. június. 08. 18:05","title":"Fico: Meg fogjuk vétózni az Oroszország elleni szankciókat, ha azok sértik a szlovák érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]