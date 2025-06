Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7204a1b7-e363-47f2-8ff5-4263bdbcfde7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kiss-Hegyi Anita kinevezése a Magyar Közlönyben jelent meg. ","shortLead":"Kiss-Hegyi Anita kinevezése a Magyar Közlönyben jelent meg. ","id":"20250613_allamtitkar-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium-kiss-hegyi-anita-magyar-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7204a1b7-e363-47f2-8ff5-4263bdbcfde7.jpg","index":0,"item":"5fe6e421-eea6-410e-bd94-0f9246179db7","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_allamtitkar-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium-kiss-hegyi-anita-magyar-kozlony","timestamp":"2025. június. 13. 21:22","title":"Új államtitkárt kapott a Kulturális és Innovációs Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250615_idos-emberek-rak-kockazata-orosz-brit-dstl-biblia-mesterseges-intelligencia-voyager-naprendszer-szele-air-india-baleset-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe.jpg","index":0,"item":"63ff4fe3-497a-44d6-985b-9ae315c63fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250615_idos-emberek-rak-kockazata-orosz-brit-dstl-biblia-mesterseges-intelligencia-voyager-naprendszer-szele-air-india-baleset-repulogep","timestamp":"2025. június. 15. 12:00","title":"Ez történt: Fény derült a rák nagy ellentmondására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8d75d-6cf9-4165-870e-8789882fdc71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás Budapest felé Székesfehérvárnál. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás Budapest felé Székesfehérvárnál. ","id":"20250615_Kigyulladt-egy-kisteherauto-az-M7-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a8d75d-6cf9-4165-870e-8789882fdc71.jpg","index":0,"item":"29e74ed6-b633-40b5-b599-dab0baea3fe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250615_Kigyulladt-egy-kisteherauto-az-M7-esen","timestamp":"2025. június. 15. 15:28","title":"Kigyulladt egy kisteherautó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","id":"20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e.jpg","index":0,"item":"8f63ea74-1055-4063-b428-29c3f5d7f15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","timestamp":"2025. június. 14. 07:21","title":"Egy darabka történelem: eladó az egyik legkoraibb BMW M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b664f1-978b-41f5-bc7e-220c96613c7b","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Hordágyon vitték le a tatamiról. ","shortLead":"Hordágyon vitték le a tatamiról. ","id":"20250615_elajult-egy-versenyzo-a-budapesti-judo-vb-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64b664f1-978b-41f5-bc7e-220c96613c7b.jpg","index":0,"item":"0e8849fb-d41d-4009-9ad7-6ec662093888","keywords":null,"link":"/sport/20250615_elajult-egy-versenyzo-a-budapesti-judo-vb-video","timestamp":"2025. június. 15. 17:56","title":"Elájult a fojtástól egy versenyző a budapesti dzsúdóvébén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza elnöke korábban arra szólította fel a fideszes politikust, hogy az ukránozós videója után távozzon a közéletből. ","shortLead":"A Tisza elnöke korábban arra szólította fel a fideszes politikust, hogy az ukránozós videója után távozzon...","id":"20250615_szentkiralyi-alexandra-magyar-peter-propagandavideo-valasz-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b.jpg","index":0,"item":"c5a6c815-e89c-4973-81f2-7a802c5979ef","keywords":null,"link":"/elet/20250615_szentkiralyi-alexandra-magyar-peter-propagandavideo-valasz-ukrajna","timestamp":"2025. június. 15. 12:45","title":"Válaszolt Magyar Péternek Szentkirályi Alexandra: Mindig is tudtuk, hogy az összes nőt el akarod takarítani a politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Izraeli tudósok egy speciális megoldást alkalmazva érték el, hogy a mesterséges intelligencia működése úgy legyen karcsúbb, hogy közben ne váljon pontatlanabbá.","shortLead":"Izraeli tudósok egy speciális megoldást alkalmazva érték el, hogy a mesterséges intelligencia működése úgy legyen...","id":"20250615_mesterseges-intelligencia-memoriahasznalat-szamitasi-hatekonysag-koltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"b3922acc-2216-487b-a12d-af755ee6c4a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250615_mesterseges-intelligencia-memoriahasznalat-szamitasi-hatekonysag-koltseg","timestamp":"2025. június. 15. 10:03","title":"-90% memóriahasználat: úgy összezsugorították az MI-t, mint eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d4fff-195e-4957-85e8-473d25207725","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak és az izraeliek is úgy gondolják, hogy a konfliktust nem lehet néhány nap alatt lerendezni, a legoptimistább becslések szerint is hetekig eltarthat.","shortLead":"Az amerikaiak és az izraeliek is úgy gondolják, hogy a konfliktust nem lehet néhány nap alatt lerendezni...","id":"20250615_halottak-sebesultek-izrael-iran-elo-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439d4fff-195e-4957-85e8-473d25207725.jpg","index":0,"item":"6ae07bfd-a5ae-4023-a7e2-40a6d491ac97","keywords":null,"link":"/vilag/20250615_halottak-sebesultek-izrael-iran-elo-haboru","timestamp":"2025. június. 15. 08:57","title":"13-ra nőtt a halottak száma Izraelben, az IDF felszólította a reaktorok közelében élő irániakat, hogy hagyják el az otthonukat – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]