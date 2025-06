Letartóztatási hullám és kivégzések Iránban – a biztonsági szolgálatoknál is Moszad-ügynököket sejtenek

Letartóztatási hullám söpör végig Iránon az Izraellel vívott 12 napos háború kitörése óta – írja a BBC.

Az iráni hatóságok azt gyanítják, hogy az izraeli titkosszolgálat, a Moszad a biztonsági szolgálatokba is beszivárgott, ezért kémkedéssel vádoltak meg százakat, több embert pedig ki is végeztek. Félelmeik vélhetően nem alaptalanok, mivel Izrael a háború elején atomtudósokat és olyan magas rangú katonai vezetőket is meggyilkolt, mint Mohamed Bagheri, az iráni hadsereg vezérkari főnöke és Hoszein Szalámi, az Iszlám Forradalmi Gárda főparancsnoka.

A BBC tudósítása szerint sokan azonban attól tartanak, hogy valójában tisztogatási hullámról van szó, amellyel a másként gondolkodókat akarja elhallgattatni a rezsim.

A Moszad telefonon hívott fel iráni tábornokokat, hogy közölje velük: „Bagherit és Szalámit is a pokolba küldtük, 12 órád van a menekülésre” „Közelebb vagyunk hozzád, mint a saját nyaki vénád. Vésd ezt a fejedbe” – mondták az izraeli titkosszolgálat ügynökei abban az akcióban, amely iráni katonai vezetők megfélemlítésére irányult.

A 12 napos konfliktus során az iráni hatóságok három kémkedéssel vádolt embert végeztek ki, szerdán pedig újabb három letartóztatottat akasztottak fel hasonló vádak alapján. A Forradalmi Gárdához köthető Farsz hírügynökség szerint az iráni hírszerző és biztonsági erők több mint hétszáz embert tartóztattak le. Az állami televízió több olyan felvételt is bemutatott a napokban, amelyeken az állítólagos kémek bevallják, hogy együttműködtek az izraeli titkosszolgálattal.

Az iráni hírszerzési minisztérium a letartóztatások és a kivégzések nyomán azt állította, hogy „könyörtelen harcot” folytat az általa nyugati és izraeli hírszerző hálózatoknak nevezett szervezetek – köztük a CIA, a Moszad és az MI6 – ellen.

Emberi jogi csoportok és aktivisták aggodalmuknak adtak hangot a letartóztatások miatt, mondván: Iránra hosszú ideje jellemzők a koncepciós perek, amelyek során a vádlottakból különböző eszközökkel kikényszerítik a vallomásukat. Attól is tartanak, hogy hamarosan újabb kivégzések jöhetnek.

A nyitókép forrása: Fatemeh Bahrami / Anadolu via AFP