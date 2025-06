Iráni külügyminiszter: Súlyos károkat okoztak a bombázások a nukleáris létesítményekben

Elismerte Irán külügyminisztere, Abbas Araghchi, hogy az amerikai és izraeli bombázások súlyos károkat okoztak az ország nukleáris létesítményeiben – írja a BBC. Mindezt azután közölte nem sokkal, hogy Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője televíziós beszédében azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nem sikerült semmi jelentőset elérnie az iráni nukleáris létesítmények megtámadásával, Donald Trump pedig túlzó kijelentéseket tett ezzel kapcsolatban (az amerikai elnök azt mondta, hogy megsemmisítették azt a három létesítményt, amit lebombáztak).

Araghchi azt is elmondta pénteken, hogy nem tervezik a tárgyalások újraindítását az atomalkuról az Egyesült Államokkal. Irán lemondta a tervezett hatodik tárgyalási fordulót, amikor Izrael megkezdte a támadásait. Azt is hozzátette, a kormány most azt vizsgálja, mi szolgálja az „iráni nép érdekeit”, és a diplomáciához való hozzáállása „új formát” ölt. Ez utóbbit nem fejtette ki.

Izrael a 12 napos háborúban súlyos csapásokat mért Irán nukleáris, illetve rakétagyártó képességeire, elpusztította az ország légvédelmét és a hadsereg több vezetőjét, illetve számos atomtudóst likvidálták. Az Egyesült Államok múlt hétvégén a föld alatti nukleáris létesítményeket bombázta, egyelőre kérdéses, milyen eredménnyel. Utána Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Irán tűzszünetet kötött. Csütörtökön több mint egy hét bujkálás felbukkant a tévében Ali Hámenei és bejelentette, hogy legyőzték az USA-t.