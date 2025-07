Nyomkövetőt kapott Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro volt brazil elnöknek elektronikus nyomkövetőt kell viselnie a bokáján – írja a The Guardian.

A volt elnökkel szemben az elvesztett 2022-es elnökválasztás utáni puccskísérlete miatt emelt vádat a brazil ügyészség még februárban. Helyi sajtójelentések szerint most újabb korlátozó intézkedéseket jelentettek be vele szemben. Bár továbbra is szabadlábon védekezhet, bokájára nyomkövetőt helyeztek, és nem hagyhatja el az otthonát este 7 és reggel 7 óra között, valamint hétvégenként. Azt is megtiltották neki, hogy külföldi diplomatákkal tartsa a kapcsolatot, vagy más országok külképviseleteit keresse fel. Ezen kívül állítólag közösségi médiahasználatát is korlátozták, a rendőrség pedig pénteken házkutatást tartott a villájában.

Az aggodalmak, amelyek szerint Bolsonaro szökésre készülne, felerősödtek azt követően, hogy az amerikai elnök a napokban 50 százalékos vám bevezetését helyezte kilátásba Brazíliával szemben az ellene folytatott „boszorkányüldözés” miatt.

A volt elnököt várhatóan bűnösnek találják majd, ezért is érdekében állna kereket oldani. Emlékezetes, hogy tavaly februárban két éjszakát éppen a brazíliavárosi magyar nagykövetségen töltött el, miután a szövetségi rendőrség elvette az útlevelét.

Fiával, Eduardóval szemben is eljárás folyik. Őt azzal vádolják, hogy apja érdekében az Egyesült Államok kormányánál járt közben, hogy brazil tisztségviselőkkel szemben szankciókat vezessenek be – írja a CNN.