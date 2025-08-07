Kína giganagykövetséget nyitna Londonban, de egyes helyiségek eltűntek a tervekből

Kína a londoni pénzügyi negyed közelében, a Royal Mint Court épületében (képünkön) tervezi megnyitni új nagy-britanniai nagykövetségét, ám a beadott tervek hiányosak – írja a BBC.

A pekingi vezetés 2018-ban 255 millió fontért vásárolta meg az épületet, a 20 ezer négyzetméteres komplexumban Európa legnagyobb nagykövetsége kaphat helyet, kulturális központtal és kétszáz alkalmazott elszállásolására alkalmas lakórésszel. Az alagsorban azonban vannak olyan helyiségek, amelyek a terveken nem szerepelnek.

A hiányosságok miatt Angela Rayner miniszterelnök-helyettes és lakásügyi miniszter augusztus 20-ig adott határidőt a kínai illetékeseknek arra, hogy magyarázatot adjanak, miért töröltek egyes részeket a tervekből.

A tervezett kínai nagykövetség már eddig is sok vitát váltott ki Londonban, több szakértő szerint ugyanis biztonsági kockázatot jelent, mert az elhelyezkedése miatt alkalmas lehet a kémkedésre. Egyesek például attól tartanak, hogy Kína beépülhet a brit pénzügyi rendszerébe azáltal, hogy hozzáférést szerez a London belvárosában működő cégek érzékeny adatait továbbító optikai kábelekhez.

A BBC úgy tudja, a terveket szeptember 9-ig bírálják el.

A kínai kémtevékenységgel kapcsolatos aggodalmak a napokban a brit oktatásban is megjelentek: egy brit–kínai kapcsolatokat vizsgáló agytröszt jelentése szerint Peking kémkedésre próbálja rávenni a brit egyetemeken tanuló kínai diákokat.

A nyitókép forrása: Wikipedia