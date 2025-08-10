Tengeri robbanás miatt haltak meg hárman Odesszában

Három fürdőző halt meg tengeri robbanásokban Odessza térségében – közölték vasárnap az ukrán hatóságok. A térség kormányzója, Oleh Kiper szerint az érintett két férfi és egy nő olyan szakaszon strandolt 50 méterre a partvonaltól, ahol nem szabadott volna – név szerint Zakotában és Karolino-Buhazban. Kiemelte, a környéken több helyen is életveszélyes fürdőzni a tenger felszínén lebegő robbanószerkezetek miatt, a térséget gyakran érik orosz dróntámadások is. Egyelőre nem világos, hogy milyen jellegű robbanószerkezet léphetett működésbe, vizsgálat indult az ügyben.
Kiper a történtek miatt megosztott egy listát is 32 biztonságos strandról, és felhívta a fürdőzők figyelmét, hogy tartsák be a hatóságok figyelmeztetéseit. Elmondása szerint a 32 biztonságos fürdőhely közül 30 Odesszában van.
Az esettől függetlenül vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni az orosz hadsereg az elmúlt napon. A hadijelentés szerint a különleges hadművelet övezetében több mint 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A megsemmisített katonai célpontok között van egy vasúti csomópont Dnyipropetrovszk megyében, légijármű- és lőszerraktárak, rakéták és több mint száz drón.
Mindez azután történt, hogy előzetes hírek az USA Vlagyimir Putyin orosz elnök szintve valamennyi háborús követelését kész teljesíteni a háború mielőbbi lezárása érdekében. Az amerikai-orosz tárgyalásokat a jövő héten Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója követi majd Alaszkában.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Civilek is meghaltak a támadásban, a belgorodi régióban hárman, a szaratoviban pedig ketten.
