Trump felesége milliárd dolláros perrel fenyegeti Biden fiát

Hunter Biden egy televíziós műsorban állította azt, hogy Melaniát Jeffrey Epstein mutatta be Trumpnak. Jogi képviselői szerint nem csak megítélésének de anyagi érdekeinek is súlyosan ártott ez a rágalom.

Melania Trump, az Egyesült Államok elnökének felesége több mint 1 milliárd dolláros pert helyezett kilátásba Hunter Bidennel szemben, miután a korábbi elnök, Joe Biden fia azt állította róla, hogy Jeffrey Epstein mutathatta be férjének – számol be a BBC. A first lady ügyvédei szerint az ifjabb Biden kijelentései „hamisak, becsmérlőek, rágalmazóak és uszítóak”.

Hunter Biden a hónap elején adott interjújában emlegette fel az elnök korábbi kapcsolatait Epsteinnel, ekkor mondta azt is: „Melaniát Epstein mutatta be Trumpnak – ennyire kiterjedt és mély kapcsolatokról van szó.” Donald Trump ismeretes módon valóban Epstein barátja volt, de állítása szerint kapcsolatuk – üzleti ügyekből adódóan – még a kétezres évek elején megromlott.

Az ügyvédi felszólítás azt követeli Hunter Bidentől, hogy vonja vissza kijelentését és kövesse meg az elnök feleségét. Ellenkező esetben „több mint 1 milliárd dolláros kártérítésért” pert indítanak ellene, Trumpék szerint ugyanis a first lady „súlyos anyagi és reputációs kárt” szenvedett az elhangzottak miatt.

Amint arra a first lady jogi képviselői emlékeztetnek, korábban Michael Wolff, a jelenlegi elnök kritikus életrajzát szerző újságíró tett hasonló kijelentést. A Daily Beast lapnak Wolffra hivatkozva állította, hogy Melania Epstein és Trump egyik közös ismerőse révén találkozott a mostani férjével. Ám a lap Melania Trump mostanihoz hasonló megkeresésére később visszavonta a cikket, tartalmáért pedig – amelyet semmilyen bizonyítékkal nem tudtak alátámasztani – bocsánatot kért.

Donald Trump és Jeffrey Epstein kapcsolata azután került az amerikai közbeszéd középpontjába, hogy az újraválasztott elnök nem hozatta nyilvánosságra az Epstein-ügy bírósági iratait, noha a választási kampányban erre ígéretet tett, és azt állította, hogy az iratok közt a milliárdos üzelmeiben érintett közszereplők névsora is szerepel. A Szövetségi Nyomozó iroda, az FBI júliusban tagadta, hogy ilyen lista létezne egyáltalán a börtönben meghalt milliárdos magánszigetének korábbi vendégeiről.

