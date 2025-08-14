Trump felesége milliárd dolláros perrel fenyegeti Biden fiát

Melania Trump, az Egyesült Államok elnökének felesége több mint 1 milliárd dolláros pert helyezett kilátásba Hunter Bidennel szemben, miután a korábbi elnök, Joe Biden fia azt állította róla, hogy Jeffrey Epstein mutathatta be férjének – számol be a BBC. A first lady ügyvédei szerint az ifjabb Biden kijelentései „hamisak, becsmérlőek, rágalmazóak és uszítóak”.

Hunter Biden a hónap elején adott interjújában emlegette fel az elnök korábbi kapcsolatait Epsteinnel, ekkor mondta azt is: „Melaniát Epstein mutatta be Trumpnak – ennyire kiterjedt és mély kapcsolatokról van szó.” Donald Trump ismeretes módon valóban Epstein barátja volt, de állítása szerint kapcsolatuk – üzleti ügyekből adódóan – még a kétezres évek elején megromlott.

Az ügyvédi felszólítás azt követeli Hunter Bidentől, hogy vonja vissza kijelentését és kövesse meg az elnök feleségét. Ellenkező esetben „több mint 1 milliárd dolláros kártérítésért” pert indítanak ellene, Trumpék szerint ugyanis a first lady „súlyos anyagi és reputációs kárt” szenvedett az elhangzottak miatt.

Amint arra a first lady jogi képviselői emlékeztetnek, korábban Michael Wolff, a jelenlegi elnök kritikus életrajzát szerző újságíró tett hasonló kijelentést. A Daily Beast lapnak Wolffra hivatkozva állította, hogy Melania Epstein és Trump egyik közös ismerőse révén találkozott a mostani férjével. Ám a lap Melania Trump mostanihoz hasonló megkeresésére később visszavonta a cikket, tartalmáért pedig – amelyet semmilyen bizonyítékkal nem tudtak alátámasztani – bocsánatot kért.

Donald Trump és Jeffrey Epstein kapcsolata azután került az amerikai közbeszéd középpontjába, hogy az újraválasztott elnök nem hozatta nyilvánosságra az Epstein-ügy bírósági iratait, noha a választási kampányban erre ígéretet tett, és azt állította, hogy az iratok közt a milliárdos üzelmeiben érintett közszereplők névsora is szerepel. A Szövetségi Nyomozó iroda, az FBI júliusban tagadta, hogy ilyen lista létezne egyáltalán a börtönben meghalt milliárdos magánszigetének korábbi vendégeiről.