Van, amiben szót ért a lengyel köztársasági elnök és a miniszterelnök

Általában nem hír az, ha egy ország államfője és kormányfője találkozik. Lengyelországban azonban ez hír volt szerda délben, mert az augusztus 6-án beiktatott Karol Nawrocki köztársasági elnök (képünkön) először beszélt személyesen Donald Tusk miniszterelnökkel, akit a rendszerváltozás óta a legrosszabb kormányfőnek tart. Mégis együttműködésre vannak ítélve.

Az elmúlt napokban máris konfliktus rajzolódott ki: az amerikai kormány ugyanis azt kérte, hogy Donald Trump elnök és az európai vezetők telekonferenciáján Lengyelország részéről Nawrocki elnök vegyen részt, akit Donald Trump már a kampányában is támogatott. Előtte, az európai vezetők és Zelenszkij ukrán elnök közti megbeszélésen Tusk miniszterelnök képviselte Lengyelországot. Konfliktus azonban nem lett: a kormány közölte Nawrockival, mi az álláspontja, és Nawrocki azt képviselte Trumpnál.

A lengyel alkotmány ugyanis világosan kimondja: a bel- és külpolitikát a kormány irányítja. A köztársasági elnök képviseli az országot, de együtt kell működnie a kormánnyal. Volt már erről jogvita: 2007-ben a három évvel később légiszerencsétlenségben életét vesztő Lech Kaczynski elnök ragaszkodott ahhoz, hogy az EU csúcstalálkozóján ő legyen jelen, ne a kormányt akkor is vezető Donald Tusk, és akkor a még független, mindenki által elismert Alkotmánybíróság mondta ki: a köztársasági elnöknek a kormány által meghatározott politikát kell képviselnie nemzetközi fórumokon is.

Most Nawrocki és Tusk „normális, tárgyszerű” megbeszélést folytatott az elnök kabinetfőnöke szerint. Szóba került az is, hogy más fontos helyek mellett éppen Washingtonban nincs kinevezett nagykövet, csak ügyvivő, mert Duda eddigi elnök nem volt hajlandó aláírni a kormány jelöltjének kinevezését, és ezt a jelöltet az új elnök se támogatja. A miniszterelnök most azt mondta: kompromisszumot keres, nincs szükség háborúskodásra az alkotmányos intézmények között. Ennek jegyében ellenjegyezte az alkotmánynak megfelelően a hadsereg pénteki ünnepnapja előtt a tábornoki kinevezéseket is, bár nem mindegyik tetszett neki.

Teljesen egyetértettünk az elnök úrral, hogy szerető családunk van és fantasztikus gyerekeink

– írta egy mosolygós emoji kíséretében a miniszterelnök, ami erősen elütött az eddigi konfrontatív stílustól. A közös szurkolást a Lechia Gdansk focicsapatának most meg se említette. De ami a dolog komoly része: egységesen kell fellépni a keletről mutatkozó veszély ellen, és erről, a nemzet biztonságáról nincs vita az elnök és a miniszterelnök között. Ez alapot nyújthat az elnök harcos beiktatási beszédéhez képest némileg békésebb együttműködésre, még akkor is, ha például az elnök által benyújtani kívánt adócsökkentési javaslatokat a kormány elutasítja, mert elfogadhatatlanul nagy költségvetési bevételkiesést okoznának.