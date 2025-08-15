Dél-Korea gesztust tesz Kim Dzsong Unnak, korlátozza a katonai tevékenységét a határon

Dél-Korea korlátozza a katonai tevékenységét az észak-koreai határon – jelentette be Li Dzse Mjung elnök pénteken a Reuters szerint. A félsziget japán gyarmati uralom alóli felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából mondott beszédében Li kijelentette, hogy visszaállítja azt a 2018-ban kötött katonai megállapodást, amely leállított bizonyos katonai tevékenységeket az ország határán.

Hét éve arról állapodott meg a két ország, hogy a határ közelében beszüntetik a hadgyakorlatokat, illetve az éleslövészetet bizonyos területeken, repülési tilalmi zónákat jelölnek ki, egyes őrhelyeket eltávolítanak a demilitarizált zóna mentén, valamint forródrótot tartanak fent. Tavaly a paktumot az előző dél-koreai elnök, Jun Szog Jol felfüggesztette, miután 2023 novemberében Észak-Korea több száz szeméttel teli léggömböket küldött át a határon.

Li most azt mondta, hogy az intézkedéssel a két ország közötti határvillongásokat előznék meg, illetve az intézkedésekkel a bizalmat erősítenék. Nem mellesleg arra számít az új elnök, hogy Észak-Korea értékelni fogja a lépéseiket és ismét létrejöhet a párbeszéd a Phenjannal.

Augusztus elején már tett lépéseket Szöul a feszültség enyhítése érdekében. Bejelentették, hogy eltávolítják a K-popot és politikai üzeneteket sugárzó hangszórókat az észak-koreai határról.

A Reutersnek nyilatkozó szakértők arra számítanak, hogy Kim Dzsong Un figyelmen kívül fogja hagyni a déli erőfeszítéseket. „Ahhoz, hogy Kim Dzsong Un párbeszédet kezdjen, Li-nek merészebb ajánlatot kellene tennie. Például azt, hogy meggyőzi Donald Trump amerikai elnököt a szankciók enyhítéséről – mondta Yeom Don-jay, a dél-koreai nemzeti hírszerző szolgálat volt tisztviselője.