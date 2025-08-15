1,4 milliárd forint értékű kokainszállítmánnyal kaptak el két drogcsempészt Romániában

Több mint 66 kilogrammos kokainszállítmányt lepleztek le a rendőrök az erdélyi Szeben megyében, a 3,5 millió euró értékű drogot Nyugat-Európában akarták értékesíteni.

A román rendőrség kábítószerellenes osztálya már egy ideje figyelte a drogcsempészettel foglalkozó bűnbandát, melynek tagjai a balkáni útvonalon, Románián keresztül szállítottak drogot kisteherautókban nyugat-európai országokba.

A rendőrök Szeben megyében állítottak meg egy lakóautót, és az átkutatásakor 66,5 kilogramm kokaint találtak 264 csomagba becsomagolva. A feketepiacon 3,5 millió euró értékű kokainszállítmányt a fekvőhelybe rejtve találták meg a rendőrök. A kábítószer mellett a lakóautóban 3500 euró és 200 dollár készpénzt, valamint négy mobiltelefont is találtak.

A lakóautóban, ami Bulgáriából érkezve Gyurgyevónál lépte át határt, két szerb állampolgár, egy 37 éves férfi és egy 46 éves nő utazott. Mindkettejüket őrizetbe vették, majd a bukaresti törvényszék elrendelte előzetes letartóztatásukat.

