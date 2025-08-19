Irán több mint egymillió afgánt toloncolt ki az elmúlt fél évben

Irán az elmúlt fél évben 1,2 millió afgán állampolgárt toloncolt ki az országból, jövő márciusig további nyolcszázezer emberrel tennék meg ugyanezt az iráni belügyminiszter, Eszkandar Momeni hétfői bejelentése szerint. Momeni elmondta, hogy a kitoloncolások jogszerűek, azokat azért hajtják végre, mert az érintett afgánok illegálisan tartózkodnak a területen. A belügyminiszter tagadta, hogy a hatóságokat az idegengyűlölet vezényelné.

Iránban közel hatmillió afgán állampolgár él. Országukat szegénység és munkanélküliség sújtja a térségben zajló, időről időre visszatérő konfliktusok miatt, ezért minden évben sokan indulnak el az Afganisztánt Irántól elválasztó 300 kilométeres határ felé. A legtöbbüknek nincsenek irataik.

Az Iránban élő afgánok bizonyos része a nagyvárosokban vállal alulfizetett munkákat, például építkezéseken. Olajtartalékai ellenére Iránnak is vannak gazdasági nehézségei, ennek egy része az ország atomprogramját érintő nemzetközi szankciók miatt van.

Az utóbbi években Pakisztánban is elindult az ott élő afgánok kitoloncolása: a hatóságok 2023 szeptemberétől augusztus elejéig több mint egymillió, az országban engedély nélkül tartózkodó afgánt küldtek haza.

