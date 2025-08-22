Lemondott a holland külügyminiszter a gázai helyzetről szóló parlamenti vita után

Lemondott péntek este Caspar Veldkamp, a holland ügyvivő kormány külügyminisztere, miután a kormányülésen eredménytelen vita zajlott az Izraellel szembeni további szankciókról.

Veldkamp csütörtökön a sajtónak nyilatkozva jelezte: további lépéseket tart szükségesnek, ugyanakkor az pénteki több órán parlamenti vita egyértelművé tette, hogy a kabinet megosztott a kérdésben. A jobboldali Új Társadalmi Szerződés (NSC) párthoz kötődő külügyminiszter újabb szankciókat javasolt Izrael ellen, például kereskedelmi tilalmat az illegális telepekről származó termékekre, illetve fegyverbeszerzések leállítását Izraelből.

Hollandia több hadihajó-alkatrész Izraelbe szállítását is megtiltotta A döntést még azelőtt meghozta a holland kormány, hogy az izraeli vezetés ma hajnalban elrendelte a Gázai övezet teljes megszállását. Hollandia 2023 októbere óta már sokadjára korlátozza a katonai eszközök Izraelbe szállítását.

A Dutchnews hírportál tudósítása szerint különösen a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) és a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselői ellenezték az újabb intézkedéseket, ragaszkodva a jelenleg érvényben lévő korlátozásokhoz.

A holland kormány júliusban nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert, megtiltva számukra a belépést az országba.

Veldkamp közleményében hangsúlyozta, hogy a kabinet már így is jelentős lépéseket tett. „Ellenállást tapasztaltam a kormányban a további intézkedésekkel szemben, mindazzal kapcsolatban, ami jelenleg Gázában és a megszállt Ciszjordániában történik” – fogalmazott. Hozzátette, azért mond le, mert nincs elég bizalma abban, hogy a következő hetekben, hónapokban és évben külügyminiszterként cselekvőképes maradjon.