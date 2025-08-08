Hollandia több hadihajó-alkatrész Izraelbe szállítását is megtiltotta

A holland külügyminisztérium visszavont három, hadihajó-alkatrészek izraeli exportjára vonatkozó engedélyt. A tárca szóvivője elmondta, a kormány a múlt hónapban vizsgálta felül az engedélyeket, és azokat a Gázai övezetben romló helyzet, illetve a hadihajó-alkatrészek „nemkívánatos végső felhasználásának kockázata” miatt végül visszavonta.

Friedrich Merz német kancellár szintén ma jelentette be, hogy Németország felfüggeszti a gázai harcokban bevethető fegyverek szállítását Izrael számára.

A német döntés azután született, hogy péntek hajnalban az izraeli védelmi kabinet elhatározta a Gázai övezet teljes megszállását. Izraelt azonban már hónapok óta éri egyre több és hevesebb kritika nyugati vezetőktől a Gázai övezetben kialakult humanitárius válság miatt. Németország régóta hangsúlyozza Izrael jogát az önvédelemhez, miközben sürgették, hogy az izraeli erők biztosítsák a civil lakosságnak szánt segélyek célba érését.

Ezzel szemben a holland kormány már korábban is hozott intézkedéseket az izraeli erőkkel szemben. A 2023. októberi terrortámadás óta ezidáig nyolc katonai eszköznek és tartozékainak izraeli exportengedélyét vonta vissza, egyebek közt a Vaskupola rakétavédelmi rendszer bizonyos alkatrészeiét is. Áprilisban pedig a polgári és katonai célokra is felhasználható termékek exportjának ellenőrzését szigorította a holland kormány.

Hollandiában tíz palesztinbarát holland szervezet indított jogi lépéseket az Izraelbe irányuló fegyverexport leállítása érdekében, azzal érvelve, hogy Hollandia nem teljesíti a nemzetközi szerződésekben, köztük a népirtás elleni egyezményben és a fegyverkereskedelmi szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Caspar Veldkamp holland külügyminiszter korábban azt mondta, „gyakorlatilag lehetetlen” a minisztérium számára, hogy jóváhagyjon engedélyeket olyan fegyverek kivitelére, amelyeket Gázában vagy Ciszjordániában lehetne felhasználni. Mint a külügyminiszter kijelentette, kormánya mindig is egyértelmű álláspontot képviselt: „Gáza a palesztinoké”.

Forrás: MTI

(Borítóképünk illusztráció: izraeli hadihajók a gázai partoknál)