Hollandia több hadihajó-alkatrész Izraelbe szállítását is megtiltotta
A döntést még azelőtt meghozta a holland kormány, hogy az izraeli vezetés ma hajnalban elrendelte a Gázai övezet teljes megszállását. Hollandia 2023 októbere óta már sokadjára korlátozza a katonai eszközök Izraelbe szállítását.
HVG
A holland külügyminisztérium visszavont három, hadihajó-alkatrészek izraeli exportjára vonatkozó engedélyt. A tárca szóvivője elmondta, a kormány a múlt hónapban vizsgálta felül az engedélyeket, és azokat a Gázai övezetben romló helyzet, illetve a hadihajó-alkatrészek „nemkívánatos végső felhasználásának kockázata” miatt végül visszavonta.
Friedrich Merz német kancellár szintén ma jelentette be, hogy Németország felfüggeszti a gázai harcokban bevethető fegyverek szállítását Izrael számára.
A német döntés azután született, hogy péntek hajnalban az izraeli védelmi kabinet elhatározta a Gázai övezet teljes megszállását. Izraelt azonban már hónapok óta éri egyre több és hevesebb kritika nyugati vezetőktől a Gázai övezetben kialakult humanitárius válság miatt. Németország régóta hangsúlyozza Izrael jogát az önvédelemhez, miközben sürgették, hogy az izraeli erők biztosítsák a civil lakosságnak szánt segélyek célba érését.
Ezzel szemben a holland kormány már korábban is hozott intézkedéseket az izraeli erőkkel szemben. A 2023. októberi terrortámadás óta ezidáig nyolc katonai eszköznek és tartozékainak izraeli exportengedélyét vonta vissza, egyebek közt a Vaskupola rakétavédelmi rendszer bizonyos alkatrészeiét is. Áprilisban pedig a polgári és katonai célokra is felhasználható termékek exportjának ellenőrzését szigorította a holland kormány.
Hollandiában tíz palesztinbarát holland szervezet indított jogi lépéseket az Izraelbe irányuló fegyverexport leállítása érdekében, azzal érvelve, hogy Hollandia nem teljesíti a nemzetközi szerződésekben, köztük a népirtás elleni egyezményben és a fegyverkereskedelmi szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Caspar Veldkamp holland külügyminiszter korábban azt mondta, „gyakorlatilag lehetetlen” a minisztérium számára, hogy jóváhagyjon engedélyeket olyan fegyverek kivitelére, amelyeket Gázában vagy Ciszjordániában lehetne felhasználni. Mint a külügyminiszter kijelentette, kormánya mindig is egyértelmű álláspontot képviselt: „Gáza a palesztinoké”.
Forrás: MTI
(Borítóképünk illusztráció: izraeli hadihajók a gázai partoknál)
Eltűnik egy teljes osztályteremnyi gyerek, sokkban a város, tanácstalan és tehetetlen a tanári kar és a rendőrség is. Mi történhetett? Ennél is égetőbb kérdés, hogy a Fegyverek az évezred horrorja-e, vagy csak a hype hatalmas körülötte. Megnéztük, megmondjuk.