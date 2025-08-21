Lavrov: Akkor lehet szó Putyin-Zelenszkij találkozóról, miután az összes fontos kérdést alaposan kidolgozták

Akkor lehet szó Putyin-Zelenszkij találkozóról, miután az összes fontos kérdést alaposan kidolgozták – jelentette ki Szergej Lavrov a TASZSZ orosz állami hírügynökség tudósítása szerint.

Sőt, még ez sem lenne elég, mert arra is szükség van, hogy az így kidolgozott anyagokhoz a szaktárcák vezetői és más szakértők külön ajánlásokat fűzzenek.

Ezt követően Lavrov arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij továbbra sem vonta vissza azt a három éve hozott rendeletét, ami megtiltja a Vlagyimir Putyinnal folytatandó tárgyalásokat.

Lavrov szerint a Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozóhoz arra is szükség volna, hogy az ukrán államfő komédiázás helyett konstruktívan álljon hozzá a konfliktusrendezés kérdéséhez.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az oroszok fődiplomatája a hét elején kijelentette, hogy igen távoli lehetőségként tekint csak az orosz-ukrán csúcstalálkozóra.

Ez tovább erősíti azt az elképzelést, hogy az oroszok valójában nem a konfliktus megoldásában, vagy a tárgyalásokban, hanem csupán az időhúzásban érdekeltek.