Trump kirúgatta a Pentagon hírszerzési vezetőjét, mert nem tetszett neki az izraeli légicsapásokról szóló jelentés

Az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth menesztette Jeffrey Kruse altábornagyot, a Pentagon hírszerzési ügynökségének (DIA) vezetőjét, miután a Fehér Ház bírálta az Irán elleni támadásokról készült értékelését – írja az Euronews a Reuters alapján.
A megosztó DIA-jelentés szerint a légicsapások csupán hónapokkal vetették vissza Teherán nukleáris programját, miközben Donald Trump elnök azt állította, hogy az iráni létesítmények „teljesen megsemmisültek”. A Fehér Ház a dokumentumot „teljesen tévesnek” minősítette, míg Trump a médiát is megvádolta azzal, hogy lekicsinyli a történelem egyik legsikeresebb katonai akcióját.
Izrael június 13-án hajnalban indított támadást Irán hadi létesítményei ellen, majd a harcokba becsatlakozott az Egyesült Államok is, amelynek hadserege három atomlétesítmény ellen indított légitámadást.
Kruse mellett két másik magas rangú katonai vezetőt is eltávolítottak a Pentagonból, köztük a haditengerészeti tartalékosok parancsnokát. A védelmi minisztérium nem indokolta nyilvánosan a döntést. A DIA a Pentagon részeként működő katonai hírszerző szolgálat, amely az amerikai hadműveletek támogatására gyűjt információkat, de nem rendelkezik akkora súllyal és infrastruktúrával, mint a CIA.
Ez nem az első hasonló, politikai indíttatású eset: júliusban az elnök azonnali hatállyal menesztette az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal vezetőjét, miután egy jelentés lassuló foglalkoztatási növekedést mutatott ki.
A nyitókép forrása: AFP/Andrew Harnik.