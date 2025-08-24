Szöul figyelmeztető lövései után új légvédelmi rakétákat tesztelt Észak-Korea

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun személyesen felügyelte az ország új légvédelmi rakétáinak tesztjét – számolt be róla a Reuters a koreai állami hírügynökség, a KCNA alapján.
A tájékoztatás alapján az új fegyverrendszerek gyors és hatékony választ adnak a légi fenyegetésekre, köztük drónokra és robotrepülőkre, így tovább erősítik a hadsereg harci erejét.
A tesztről szóló bejelentés alig egy nappal előzte meg Donald Trump amerikai és I Dzsemjong dél-koreai elnök hétfői csúcstalálkozóját. Kim korábban élesen bírálta az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlatait, és nukleáris programja felgyorsítását ígérte.
Közben a BBC szerint Szöul megerősítette, hogy a héten figyelmeztető lövéseket adtak le, miután észak-koreai katonák rövid időre átlépték a két országot elválasztó demarkációs vonalat a demilitarizált övezetben. Az északi állami média „szándékos provokációnak” nevezte az incidenst, és azt állította, hogy a dél-koreai hadsereg géppuskából több mint tíz lövést adott le.
A határmenti feszültségek egyre nőnek: Észak-Korea tavaly óta azon dolgozik, hogy tartósan lezárja a déli határt. Szakértők szerint a legutóbbi események tovább növelhetik az instabilitást a Koreai-félszigeten, ahol a két ország a koreai háború 1953-as lezárása óta hivatalosan még mindig hadban áll egymással, ugyanis akkor csak tűzszüneti megállapodást kötöttek.
A nyitókép forrása: Str / KCNA via KNS / AFP