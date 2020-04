Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Négynapos ülés kezdődik ma.","shortLead":"Négynapos ülés kezdődik ma.","id":"20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aad7c2-0cc9-4562-be34-725137890ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","timestamp":"2020. április. 06. 07:22","title":"Egy fideszes és egy jobbikos képviselő mentelmi ügyéről is dönt ma a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae3274a-692a-4239-a7db-e8542023f733","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Veszélyhelyzetekben - mint amilyen például a mostani járvány is - kiemelten szükségünk van arra, hogy minél hatékonyabban működjünk. David Allen, a hatékonyság témájának befolyásos kutatója Haladj a dolgaiddal! GTD című könyvében azt mutatja meg, milyen szokások, eszközök és képességek szükségesek a tinédzserek hatékonyságának javulásához.","shortLead":"Veszélyhelyzetekben - mint amilyen például a mostani járvány is - kiemelten szükségünk van arra, hogy minél...","id":"20200405_Nem_halad_a_gyereke_az_otthoni_tanulassal_Mutassa_meg_neki_ezt_a_modszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae3274a-692a-4239-a7db-e8542023f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6e665-107c-4412-b279-21abb08dcb18","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200405_Nem_halad_a_gyereke_az_otthoni_tanulassal_Mutassa_meg_neki_ezt_a_modszert","timestamp":"2020. április. 05. 19:15","title":"Nem halad a gyereke az otthoni tanulással? Mutassa meg neki ezt a módszert!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amióta a digitális térbe költözött a tanítás, elmaradnak a személyes tanár-diák találkozások.","shortLead":"Amióta a digitális térbe költözött a tanítás, elmaradnak a személyes tanár-diák találkozások.","id":"20200404_Hianyoztok__uzenik_a_nyiracsadi_tanarok_az_iskola_keritesere_feszitett_molinon_a_diakoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85f139b-3a8d-4b39-aa88-773aac1e29eb","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Hianyoztok__uzenik_a_nyiracsadi_tanarok_az_iskola_keritesere_feszitett_molinon_a_diakoknak","timestamp":"2020. április. 04. 12:44","title":"„Hiányoztok” – üzenik a nyíracsádi tanárok az iskola kerítésére feszített molinón a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kötelező maszkviselés Siófokon, kórházban Boris Johnson, történelmi beszédet mondott a brit királynő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kötelező maszkviselés Siófokon, kórházban Boris Johnson, történelmi beszédet mondott a brit királynő. Ez a hvg360...","id":"20200406_Radar360_38ra_nott_az_aldozatok_szama_ujabb_elvonas_az_onkormanyzatoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50d4048-8606-4fb3-b045-08bbe14d77ac","keywords":null,"link":"/360/20200406_Radar360_38ra_nott_az_aldozatok_szama_ujabb_elvonas_az_onkormanyzatoktol","timestamp":"2020. április. 06. 08:00","title":"Radar360: 38-ra nőtt az áldozatok száma, újabb elvonás az önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","shortLead":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","id":"20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563eea6b-1310-40d4-a192-5d45649b28fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","timestamp":"2020. április. 04. 14:23","title":"A Zöld pokol az egyik olyan hely, ahol most sem állt meg az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","shortLead":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","id":"20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f5b2-8880-4e2d-9e72-b7bac953cbfa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","timestamp":"2020. április. 06. 08:46","title":"Senki nem tanít úgy kezet mosni, mint Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és kutyaséltáltatók vannak most Róma híres terén, a piazza Navonán, az AFP fotója szerint még a fű is kisarjadt a kockakövek között.","shortLead":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és...","id":"20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b0d66-efc3-44c3-a225-2ba58339c1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","timestamp":"2020. április. 04. 17:58","title":"Fotó: Olyan kihalt a Piazza Navona, hogy kisarjadt a fű a kockakövek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban a tömegközlekedés továbbra sincs, így munkavállalók ezrei kényszerülnek arra, hogy gyalog menjenek az újranyitó üzemekbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban...","id":"20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d652cb1-a171-41a5-bde6-65b351fbde74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","timestamp":"2020. április. 05. 10:08","title":"Vasárnap újranyitják a bangladesi varrodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]