[{"available":true,"c_guid":"4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni, a járvány miatt ugyanis túlterheltek lettek az amerikai kormányzati és kereskedelmi rendszerek.","shortLead":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b16adf6-6a49-4a8b-b75d-8fd7e11ff65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","timestamp":"2020. április. 07. 12:38","title":"A koronavírus-járvány miatt 40 éve nem használt programozási nyelvhez keresnek szakembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja segít már Kínától az USA-ig.","shortLead":"Az automatizálás és az online kommunikáció kulcsfontosságú lehet a koronavírus elleni küzdelemben. Számos cég robotja...","id":"202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75848f8-d945-47a7-908f-9f946342ec55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b531d103-88da-4465-afc9-b3480615563f","keywords":null,"link":"/360/202014__fertotlenitorobotok__automata_korhaz__telemedicina__gepdoktorok","timestamp":"2020. április. 06. 13:00","title":"UV-fénykard és orvos nélküli kórház: a mesterséges intelligencia is segít legyőzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. De hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. április. 06. 07:30","title":"Nem mindegy, hogy hogyan ülünk a wc-n!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik legkirívóbb jogkorlátozást a parlamenten akarja átvinni.","shortLead":"A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik...","id":"20200406_Schiffer_A_kinai_titok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797c711c-22fc-4b25-9163-1ba970abf608","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Schiffer_A_kinai_titok","timestamp":"2020. április. 06. 12:01","title":"Schiffer: A kínai titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval a vállalkozások belföldi forgalmát, további 200 milliárddal az exportot kívánja segíteni garanciatámogatott hitelekkel a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben.","shortLead":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6713bd20-41d2-49b3-aa35-4e0e7d4624d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 07. 05:34","title":"Óriási pénzügyi injekcióval segítik az olasz vállalkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","shortLead":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91292732-ce2d-4d22-afaf-47e92f830d10","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 20:05","title":"5400-hoz közelít az elhunytak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az intézkedésre egyelőre csak elővigyázatossági okokból van szükség.","shortLead":"Az intézkedésre egyelőre csak elővigyázatossági okokból van szükség.","id":"20200406_Elkulonitik_idos_es_rossz_egeszsegi_allapotu_hajlektalanokat_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895a6f4e-3f0a-4bac-aaee-58c7c82d0d8d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Elkulonitik_idos_es_rossz_egeszsegi_allapotu_hajlektalanokat_Budapesten","timestamp":"2020. április. 06. 14:15","title":"Elkülönítik az idős és rossz egészségi állapotú hajléktalanokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési bevételtől eshet el a Google a következő negyedévben, de a Tokiói Olimpia elhalasztása is fájdalmas következményekkel járhat.","shortLead":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési...","id":"20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7a52a-20e3-4a3c-bb13-397bb646db66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. április. 06. 13:03","title":"Története során először csökkenhet a Google hirdetési bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]