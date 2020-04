Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","shortLead":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","id":"20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073d05-cd21-40b5-b365-705a02e1f86d","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"A járvány miatt jövő januárig csúszik Presser Gábor koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b87333-b970-439c-9ee4-89a6ffc6fcb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200407_Meghatoan_bucsuznak_a_tavaszi_szunet_elott_a_diakoktol_egy_hajduszoboszloi_iskola_tanarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b87333-b970-439c-9ee4-89a6ffc6fcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13132ab0-e6c6-40e5-98fb-db3f50d2fc86","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Meghatoan_bucsuznak_a_tavaszi_szunet_elott_a_diakoktol_egy_hajduszoboszloi_iskola_tanarai","timestamp":"2020. április. 07. 11:26","title":"Meghatóan búcsúznak a tavaszi szünet előtt a diákoktól egy hajdúszoboszlói iskola tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hatszoros NFL-bajnok irányító a Tampa Bay Buccaneershez igazolt.","shortLead":"A hatszoros NFL-bajnok irányító a Tampa Bay Buccaneershez igazolt.","id":"20200407_tom_brady_nfl_amerikaifutball_patriots_buccaneers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678f286b-1222-4aac-9d15-136888212e23","keywords":null,"link":"/sport/20200407_tom_brady_nfl_amerikaifutball_patriots_buccaneers","timestamp":"2020. április. 07. 11:02","title":"Elmondta Tom Brady, miért hagyta ott a Patriots-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f021dc55-968a-4cdc-92ee-0f61a07b5a05","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még beavatkozhat, de az eddigi rendeletek finoman szólva sem hozták el az áhított tisztánlátást a szereplőknek.","shortLead":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még...","id":"202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f021dc55-968a-4cdc-92ee-0f61a07b5a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e02d20-c3fb-4727-9cb7-ebd8542c5672","keywords":null,"link":"/360/202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","timestamp":"2020. április. 07. 15:00","title":"Ha ingatlanügylete van, a vírus nem számít, mindenképp fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac00973-67b5-4265-b397-f96693eba926","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb összegű adományt küldte el Jack Dorsey.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb összegű adományt küldte el Jack Dorsey.","id":"20200408_twitter_dorsey_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac00973-67b5-4265-b397-f96693eba926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a627c1-7229-4af4-a09d-ce7b15096452","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_twitter_dorsey_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:27","title":"Egymilliárd dollárt ad a Twitter alapítója a járvány elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41b115d-a9aa-46e6-a2df-423a661d983d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú interjút adott a színész, író, amelyben az amerikai helyzetről és a családi életéről is beszélt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a színész, író, amelyben az amerikai helyzetről és a családi életéről is beszélt. ","id":"20200407_Rohrig_Geza_ujra_mentozik_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41b115d-a9aa-46e6-a2df-423a661d983d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302839a1-63b6-403c-883a-ebf56defea72","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Rohrig_Geza_ujra_mentozik_New_Yorkban","timestamp":"2020. április. 07. 10:45","title":"Röhrig Géza újra mentőzik a járvány egyik gócpontjának számító New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","shortLead":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","id":"20200407_idojaras_tavasz_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f4400-6360-4e79-9ecd-0e5a5397644d","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_idojaras_tavasz_meleg","timestamp":"2020. április. 07. 06:15","title":"20 fok fölé kúszhat a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a47867e-ce44-4796-b13c-0b2924eda910","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzetközi járatokon az utasok 97 százaléka eltűnt.","shortLead":"A nemzetközi járatokon az utasok 97 százaléka eltűnt.","id":"20200407_80_szazalekkal_kevesebben_utaznak_a_vasuton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a47867e-ce44-4796-b13c-0b2924eda910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f0c451-5c17-4320-8ce7-de243552964e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_80_szazalekkal_kevesebben_utaznak_a_vasuton","timestamp":"2020. április. 07. 10:42","title":"80 százalékkal kevesebben utaznak a vasúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]