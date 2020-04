Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"kultura","description":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza - a hvg.hu három végzős gimnazistát kért meg arra, meséljenek az utolsó gimis napról, az első online órákról, a felkészülésről a vizsgára, és arról, milyen érzések keverednek bennük azóta, hogy tudják: május negyedikén jönnek az írásbeli tesztek, és szóbeli már nem is lesz. A hvg.hu a következő hetekben is velük marad, elkísérjük őket a remélhetőleg sikeres vizsgákig, és persze ott leszünk az eredményhirdetésnél. Egyelőre azonban jöjjön a csütörtök este elkészült bemutatkozó beszélgetés.","shortLead":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza...","id":"20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_es_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5233ebb-3a27-4f27-b3b0-eafeee4d9ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_es_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","timestamp":"2020. április. 17. 20:20","title":"A hvg.hu elkíséri Orsit, Gergőt és Samut érettségizni - tartsanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d609bc-5bdb-4e85-9d73-cf1228262977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Rokid fejlesztése hőkamerával rendelkezik, amellyel messzebbről, nagyobb tömegek testhője is ellenőrizhető.","shortLead":"A kínai Rokid fejlesztése hőkamerával rendelkezik, amellyel messzebbről, nagyobb tömegek testhője is ellenőrizhető.","id":"20200417_rokid_okosszemuveg_koronavirus_testhomerseklet_merese_ellenorzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d609bc-5bdb-4e85-9d73-cf1228262977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213df6f-38a0-46d7-a396-73d36e2a6285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_rokid_okosszemuveg_koronavirus_testhomerseklet_merese_ellenorzese","timestamp":"2020. április. 17. 11:33","title":"Elkészült a szemüveg, amellyel kiszúrható sok koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","shortLead":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","id":"20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898f4e84-7a44-47d3-a169-3253e3767f9b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Kórházba vitték Csűrös Karolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jótékonysági szervezetnél önkénteskednek.","shortLead":"Egy jótékonysági szervezetnél önkénteskednek.","id":"20200417_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szemelyesen_szallitja_hazhoz_az_etelt_Los_Angelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f334d1-5274-4787-a3fc-44e9feaf0897","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szemelyesen_szallitja_hazhoz_az_etelt_Los_Angelesben","timestamp":"2020. április. 17. 11:39","title":"Harry herceg és Meghan Markle személyesen szállítja házhoz az ételt Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f6abbc-41c2-44bb-93d0-af5248b20b0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzatot egy ENSZ-szervezet elmarasztalta friss jelentésében.","shortLead":"A kormányzatot egy ENSZ-szervezet elmarasztalta friss jelentésében.","id":"20200417_egeszsegugy_fogyatekkal_elok_ensz_tasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f6abbc-41c2-44bb-93d0-af5248b20b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fde38e5-7f1f-4048-853a-4f56e6addc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_egeszsegugy_fogyatekkal_elok_ensz_tasz","timestamp":"2020. április. 17. 13:26","title":"A fogyatékkal élők jogaiért fordult a kormányhoz a TASZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","shortLead":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","id":"20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502b37f-87f2-4709-8cf3-6e49224e6697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","timestamp":"2020. április. 16. 11:50","title":"Lakásáfa, SZÉP-kártya, adózás – egy sor gazdasági kérdésben döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","shortLead":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","id":"20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658d8aae-094d-41bd-a83d-e3da69580e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","timestamp":"2020. április. 16. 21:01","title":"A járványellenes intézkedések enyhítését jelentette be a lengyel kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062f42e1-d5da-432d-824c-0b2ef92853fe","keywords":null,"link":"/360/202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","timestamp":"2020. április. 16. 11:00","title":"Orbán Viktor nem látja az alagút végét, de mintha már derengene neki valami ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]