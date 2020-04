Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7e6b090-9a39-4b35-a9b9-d62482c99b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Független képviselők szerint ki kell egészíteni az egészségügyi és a szociális dolgozók bérét.","shortLead":"Független képviselők szerint ki kell egészíteni az egészségügyi és a szociális dolgozók bérét.","id":"20200419_Hadhazek_torvenybe_iktatnak_hogy_a_kepviselok_a_jarvany_elleni_vedekezesre_is_aldozzanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e6b090-9a39-4b35-a9b9-d62482c99b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b9241-bdca-4422-8483-55ee38bff837","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Hadhazek_torvenybe_iktatnak_hogy_a_kepviselok_a_jarvany_elleni_vedekezesre_is_aldozzanak","timestamp":"2020. április. 19. 15:58","title":"Hadházyék törvénybe iktatnák, hogy a képviselők a járvány elleni védekezésre is áldozzanak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB körlevélben szólította fel a hazai hitelező és pénzforgalmi intézményeket arra, hogy készüljenek fel a törlesztési moratórium utáni időszakra: olyan finanszírozási konstrukciókat, fizetési ajánlatokat is ki kell alakítaniuk, amelyekkel orvosolni tudják majd adósaik esetlegesen felmerülő fizetési nehézségeit.","shortLead":"Az MNB körlevélben szólította fel a hazai hitelező és pénzforgalmi intézményeket arra, hogy készüljenek fel...","id":"20200420_MNB_hitelpiaci_szereplok_torlesztesi_moratorium_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6149e8e-1ba8-4e73-b0c9-174110c80bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_MNB_hitelpiaci_szereplok_torlesztesi_moratorium_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:26","title":"MNB: Fel kell készülni a törlesztési moratórium utáni időszakra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap 433-mal emelkedett a koronavírusban meghalt betegek száma Olaszországban, ami a legalacsonyabb a héten.","shortLead":"Vasárnap 433-mal emelkedett a koronavírusban meghalt betegek száma Olaszországban, ami a legalacsonyabb a héten.","id":"20200419_Egy_hete_nem_volt_ilyen_alacsony_az_olaszorszagi_halalozasi_szam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62454f80-ecba-4379-9e9d-0f30208328b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Egy_hete_nem_volt_ilyen_alacsony_az_olaszorszagi_halalozasi_szam","timestamp":"2020. április. 19. 18:45","title":"Egy hete nem volt ilyen alacsony az olaszországi halálozási szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigieknél szélesebb körben használható fix kamatozású forrástól azt remélik, hogy segíti a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat átvészelni a koronavírus gazdasági hatásait. ","shortLead":"Az eddigieknél szélesebb körben használható fix kamatozású forrástól azt remélik, hogy segíti a hazai mikro-, kis- és...","id":"20200420_Matol_elerheto_a_hazai_kkvk_szamara_a_novekedesi_hitelprogram_hajra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bc50fc-b42a-4eb7-b7e3-a30a8a4cbd8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Matol_elerheto_a_hazai_kkvk_szamara_a_novekedesi_hitelprogram_hajra","timestamp":"2020. április. 20. 12:09","title":"Mától elérhető a hazai kkv-k számára a jegybank új hitele, az NHP Hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebaec4-8f3c-4364-b7be-0e9227873250","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn viszont csapadékmentes időre számíthatunk.","shortLead":"Hétfőn viszont csapadékmentes időre számíthatunk.","id":"20200419_Hidegfront_tobb_fokos_lehules__riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aebaec4-8f3c-4364-b7be-0e9227873250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622963f5-5ddf-4713-bd13-51ebec399c19","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Hidegfront_tobb_fokos_lehules__riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2020. április. 19. 13:19","title":"Hidegfront, több fokos lehűlés - riasztást és figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","shortLead":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","id":"20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e7bc7b-e23a-47b4-b8f5-fbe04a9fede2","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","timestamp":"2020. április. 20. 08:09","title":"Úgy spórol a Disney, hogy nem ad fizetést 100 ezer embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A leállás egy pillanat műve volt, de a visszaállás hosszú ideig eltarthat, és valójában azt se tudni, mikor kezdődhet el – ez a globális láncban működő nagy német autóipari cégek dilemmája. ","shortLead":"A leállás egy pillanat műve volt, de a visszaállás hosszú ideig eltarthat, és valójában azt se tudni, mikor kezdődhet...","id":"20200420_A_nemet_autogyaraknak_ujraindulnanak_hiaba_tombol_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ed3028-6edb-4c29-8f55-decc5b446ea5","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_nemet_autogyaraknak_ujraindulnanak_hiaba_tombol_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"A német autógyárak újraindulnának, hiába tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5429f199-ef02-4c47-a151-58c9eac76c17","keywords":null,"link":"/360/20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","timestamp":"2020. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Kásler a kamarának üzent, csökkenő tendencia nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]