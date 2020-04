Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakáshitelesek 30-40 százaléka nem kért a járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumból. 2019-ben még közel 10 százalékkal nőtt a lakáshitel-állomány, ám a járvány miatt csökkenés várható a hitelpiacon.","shortLead":"A lakáshitelesek 30-40 százaléka nem kért a járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumból. 2019-ben még közel 10...","id":"20200422_2019ben_a_lakasok_kozel_ketharmadat_hitelre_vettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3db79d-856a-48b4-b561-9f0c559f9132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_2019ben_a_lakasok_kozel_ketharmadat_hitelre_vettek","timestamp":"2020. április. 22. 11:55","title":"2019-ben a lakások közel kétharmadát hitelre vették, ennek vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas egy minősítésre váró vagy használat után fertőtlenített és így újrahasznosított maszk szűrőanyaga.","shortLead":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas...","id":"20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cca0aa-0225-4176-91b6-3f7d0011e666","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","timestamp":"2020. április. 20. 17:03","title":"A BME-n vizsgálják be az egészségügyi maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05c9389-2e13-455a-8f0a-73c754e139a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 484 milliárd dolláros intézkedéscsomag révén segítséget kapnak a egyebek mellett a kisvállalkozások és a kórházak a koronavírus-járvány okozta nehézségek leküzdéséhez.\r

","shortLead":"A 484 milliárd dolláros intézkedéscsomag révén segítséget kapnak a egyebek mellett a kisvállalkozások és a kórházak...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_mentocsomag_egyesult_allamok_szenatus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05c9389-2e13-455a-8f0a-73c754e139a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd51670d-02fc-455d-b71a-42bd482954cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_mentocsomag_egyesult_allamok_szenatus","timestamp":"2020. április. 22. 06:04","title":"Gigantikus mentőcsomag tervét fogadta el az amerikai szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa előnnyé ezt a problémát.","shortLead":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa...","id":"20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4c73-8fbc-4de2-aba7-0bc5d472511e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","timestamp":"2020. április. 22. 09:33","title":"Nagy ötlet a Microsofttól: amiben más problémaforrást lát, ők oda tennének kijelzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért néhol megerősödhet.","shortLead":"A szél azért néhol megerősödhet.","id":"20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd5f42f-d3ff-47c7-a28d-7dedc692d7db","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","timestamp":"2020. április. 22. 05:06","title":"Marad a nyugodt, tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül, szinte minden böngészőből használható már az almás cég Spotify-rivális zenei szolgáltatása, az Apple Music.","shortLead":"Telepítés nélkül, szinte minden böngészőből használható már az almás cég Spotify-rivális zenei szolgáltatása, az Apple...","id":"20200421_apple_music_webes_lejatszo_zenehallgatas_az_interneten_bongeszobol_streaming_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0eb2de-e2d9-4ef9-bbf0-6015d11fbe97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_apple_music_webes_lejatszo_zenehallgatas_az_interneten_bongeszobol_streaming_zene","timestamp":"2020. április. 21. 11:33","title":"A neten hallgatna zenét? Az Apple lejátszója már ott is használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","shortLead":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","id":"20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee375ad3-2329-4d67-86ce-308a1a121487","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 08:25","title":"Az idősekkel és az alacsony végzettségűekkel kezdték az elbocsátásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","shortLead":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","id":"20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d20dc3f-aafb-4a71-b87d-2191ac47ceb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","timestamp":"2020. április. 21. 13:26","title":"MNB-alelnök: Majdnem az ötödére zuhanhat a bankok nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]