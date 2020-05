A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A klímaváltozás az óceánokat sújtja a leginkább. Az algák azért is nagyon fontosak, mert rengeteg élőlénynek szolgálnak táplálékként, így a túlélésük más fajok túlélésének is a záloga, valamint ezek a fotoszintetizáló fajok állítják elő az általunk belélegzett oxigén 70 százalékát. A korallfehéredés is az algák a kilökődése miatt következik be, amelyet a vizek melegedése okoz. Továbbá néhány fajuknak, így például a kovamoszatoknak köszönhető a világ szervesanyag előállításának a 45 százaléka. A klímaváltozás pedig az algákat is súlyosan érinti: a pusztulásuk a vizek ökológiai egyensúlyának a felborulásával jár.

A jó hír viszont, hogy a Rutgers egyetem kutató felfedezték: az algák tudnak géneket lopni. A Science Advances-ben publikált tanulmányban mutatták be, hogy a 23 barna és arany algafaj egyedei képesek géneket beszerezni baktériumoktól, amelyek a fejlődésük és a túlélésük szempontjából kulcsfontosságú. „Az algák, kovamoszatok, páncélos ostorosok és az egysejtűek hozzák létre és fogyasztják el a szerves anyagok jelentős részét” – mondta Debanish Bhattacharya, az egyik, a kutatásban részt vevő professzor.

A kínai halászati tudományokkal foglalkozó egyetem tudósai pedig egy több mint 524 ezer fehérjeláncot tartalmazó génadatbázist hoztak létre a kutatáshoz, amely 23 ilyen faj egyedeit tartja számon. Arra az eredményre jutottak a tudósok, hogy az algák által lopott vagy beszerzett (ezt horizontális géntranszfernek nevezik a tudósok) génváltozás révén az algafajok a génállományuk akár 1,44 százalékát baktériumoktól szerezhetik, ezzel pedig azok előnyös tulajdonságait veszik át.