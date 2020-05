Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt zsákot is találtak a farmon.","shortLead":"Öt zsákot is találtak a farmon.","id":"20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a581345f-ba04-44ce-b1a8-9738d6731750","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","timestamp":"2020. május. 10. 17:08","title":"Legalább 25 holttestet találtak Mexikóban egy tömegsírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik az egészségünk zálogát. Az EU-ban ehhez képest közeleg az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó tiltás, a helyettesítők azonban jóval drágábbak. De még nagyobb gond, hogy nincs elég belőlük. ","shortLead":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik...","id":"20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623929dd-a2d0-4ebb-a92e-d90f53a5443b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 10:30","title":"Örökre búcsút mondhatunk a műanyagmentességnek a világjárvány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","shortLead":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","id":"20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5caddf8-c5f1-4f08-ab73-7722708c423f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","timestamp":"2020. május. 10. 06:41","title":"W8-as motorral szerelt igen ritka VW Passatot árulnak Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","shortLead":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","id":"20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e54081-a269-49d2-b934-152eaeee6e92","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","timestamp":"2020. május. 10. 19:05","title":"\"Ennél csak a bringás felvonuláskor voltak többen\" - több rekord is megdőlt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok alkalmazottainak járó megélhetési támogatások kifizetését is.","shortLead":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok...","id":"20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f502c-bc7c-417a-9ed9-43936cf5f9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 11. 10:12","title":"Háromszorosára emelik az áfát Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d462098-f473-418b-a515-e4d07aa893d4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja a Facebook-ismerőseinek karantén idején is kalandos, tökéletes élete. Mentálisan könnyebben ki fogja azonban bírni ezt a nehéz időszakot, ha kicsit megfigyeli az állandó jelleggel és mindenhol csak problémákat észlelő agyát – üzeni Márky Ádám mindfulness tréner. ","shortLead":"Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja...","id":"20200510_Az_utolso_ep_idegsejtjet_is_probara_tette_mar_a_koronavirus_Figyelmenek_tudatositasa_lehet_a_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d462098-f473-418b-a515-e4d07aa893d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1edbef0-9a32-4c05-b196-49ee6c1224c9","keywords":null,"link":"/elet/20200510_Az_utolso_ep_idegsejtjet_is_probara_tette_mar_a_koronavirus_Figyelmenek_tudatositasa_lehet_a_megoldas","timestamp":"2020. május. 10. 20:00","title":"Az utolsó ép idegsejtjét is próbára tette már a koronavírus? Váltson perspektívát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton a Miniszterelnökség.","shortLead":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton...","id":"20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daca7b-8ad9-4388-b8ce-fbdf11e509d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","timestamp":"2020. május. 09. 11:49","title":"Néhány területen ismét egyszerűsített a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni egy hatéves, vérzőfejű gyereket.Nem kellett kétszer kérnie.","shortLead":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni...","id":"20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98f6da1-cfcd-4a8f-add2-23db6b7c08ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":" A pirosnál várakozó rendőröket kérte meg az apa, felvezetést kaptak a kórházba menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]