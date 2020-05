Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d462098-f473-418b-a515-e4d07aa893d4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja a Facebook-ismerőseinek karantén idején is kalandos, tökéletes élete. Mentálisan könnyebben ki fogja azonban bírni ezt a nehéz időszakot, ha kicsit megfigyeli az állandó jelleggel és mindenhol csak problémákat észlelő agyát – üzeni Márky Ádám mindfulness tréner. ","shortLead":"Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja...","id":"20200510_Az_utolso_ep_idegsejtjet_is_probara_tette_mar_a_koronavirus_Figyelmenek_tudatositasa_lehet_a_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d462098-f473-418b-a515-e4d07aa893d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1edbef0-9a32-4c05-b196-49ee6c1224c9","keywords":null,"link":"/elet/20200510_Az_utolso_ep_idegsejtjet_is_probara_tette_mar_a_koronavirus_Figyelmenek_tudatositasa_lehet_a_megoldas","timestamp":"2020. május. 10. 20:00","title":"Az utolsó ép idegsejtjét is próbára tette már a koronavírus? Váltson perspektívát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és balett-táncos is.","shortLead":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és...","id":"20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff513a92-ae65-48eb-b172-c06e6f5b3060","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","timestamp":"2020. május. 11. 09:15","title":"Egy ismert DJ és egy operaénekes is a Tescónál kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","shortLead":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","id":"20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929fb10-fb16-4c8e-bd82-1e6a1dc720c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","timestamp":"2020. május. 10. 13:27","title":"Kásler: Remélem, hogy a járvány első fázisának lezárása után jókedvünk nyara következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b3381-e169-4edb-94f4-d7197ba5b310","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európa-nap alkalmából 18 város részvételével született egy különleges karanténvideó.","shortLead":"Az Európa-nap alkalmából 18 város részvételével született egy különleges karanténvideó.","id":"20200509_Europai_ablakokbol_csendult_fel_Beethoven_Oromodaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231b3381-e169-4edb-94f4-d7197ba5b310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9755d00d-94d4-4677-bb5b-8d8cbd608f7d","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Europai_ablakokbol_csendult_fel_Beethoven_Oromodaja","timestamp":"2020. május. 09. 12:16","title":"Európai ablakokból csendült fel Beethoven Örömódája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt zsákot is találtak a farmon.","shortLead":"Öt zsákot is találtak a farmon.","id":"20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a581345f-ba04-44ce-b1a8-9738d6731750","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","timestamp":"2020. május. 10. 17:08","title":"Legalább 25 holttestet találtak Mexikóban egy tömegsírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang szerint Lénárd András új cége 1,7 milliárd forintnyi magyar közpénzt is nyert.","shortLead":"A Magyar Hang szerint Lénárd András új cége 1,7 milliárd forintnyi magyar közpénzt is nyert.","id":"20200509_Diplomatautlevelet_kapott_a_Tiltott_Csiki_sort_gyarto_szekelyfoldi_ceg_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b442130e-7f82-47bf-b75f-b757e989619a","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Diplomatautlevelet_kapott_a_Tiltott_Csiki_sort_gyarto_szekelyfoldi_ceg_vezetoje","timestamp":"2020. május. 09. 11:59","title":"Diplomata-útlevelet kapott a Tiltott Csíki sört gyártó székelyföldi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többen közel jártak.","shortLead":"Többen közel jártak.","id":"20200510_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d910390-6933-47ec-92da-a89ab6b6b0e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","timestamp":"2020. május. 10. 16:40","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]