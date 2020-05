Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826e1ad8-e685-4d77-b95c-d4ef9ee7cdcd","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bezártság és az, hogy aligha lesz lehetőség idén külföldön nyaralni, meghozta a kedvet a tópari nyaralók iránt. A válságra készülő vevők óvatossága azonban ronthatja az eladók esélyeit. Megnéztük, van-e nyaraló 10 millió forint alatt a Balatonnál, és miért keresik a zsebkendőnyi, de örökpanorámás luxusnyaralókat, villákat.","shortLead":"A bezártság és az, hogy aligha lesz lehetőség idén külföldön nyaralni, meghozta a kedvet a tópari nyaralók iránt...","id":"20200514_A_karanten_meghozta_a_kedvet_a_nyaralovasarlashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826e1ad8-e685-4d77-b95c-d4ef9ee7cdcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b702f8-c18f-4c69-af37-8aeff670aec6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_A_karanten_meghozta_a_kedvet_a_nyaralovasarlashoz","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"A karantén meghozta a kedvet a nyaralóvásárláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix eredetileg 30 napra vállalta, hogy HD helyett SD felbontásban streamel Európában. Ez letelt, így újra visszaáll a régi üzem.","shortLead":"A Netflix eredetileg 30 napra vállalta, hogy HD helyett SD felbontásban streamel Európában. Ez letelt, így újra...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_netflix_kepminoseg_sd_hd_felbontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e5a8a9-fd35-469f-9067-9a2b97dab813","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_koronavirus_jarvany_netflix_kepminoseg_sd_hd_felbontas","timestamp":"2020. május. 16. 14:03","title":"Enyhülni látszik a járvány Európában, a Netflix visszaállítja a képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","shortLead":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","id":"20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2414b791-96ba-4e49-9a95-eac30606df19","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","timestamp":"2020. május. 15. 11:02","title":"Átadta a kormány a BMW-nek a debreceni gyár területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaaaa19-300f-4dc4-b06b-a3ff47ac2695","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek egyharmadánál jelentkezik akut vesekárosodás, és mintegy 15 százalékuknak van szüksége dialízisre egy csütörtökön bemutatott amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek egyharmadánál jelentkezik akut vesekárosodás, és mintegy 15 százalékuknak...","id":"20200514_Sulyos_vesekarosodast_okozhat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eaaaa19-300f-4dc4-b06b-a3ff47ac2695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f79f54-384b-4949-ac3c-2ea174ee585f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_Sulyos_vesekarosodast_okozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 21:08","title":"Súlyos vesekárosodást okozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a5f990-acb5-4f87-b676-602fd33b6dcb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Úgy voltam vele, ha már bent van az országban a vírus, akkor valószínűleg megkaptam \" – mondja V. Naszályi Márta, aki elmondása szerint a járvány ellenére is folyamatosan dolgozott, napi 8-9 találkozóval. Az I. kerületi polgármester szerint a kormánynál vannak az adatok, így nekik is kell dönteni a fővárosi lazításokról. 3 milliárdos mínusszal számol a városrész, miközben alapjövedelmet vezettek be azoknak, akik a válság miatt vesztették el munkájukat.","shortLead":"\"Úgy voltam vele, ha már bent van az országban a vírus, akkor valószínűleg megkaptam \" – mondja V. Naszályi Márta, aki...","id":"20200514_V_Naszalyi_Marta_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a5f990-acb5-4f87-b676-602fd33b6dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d8e363-d90c-4092-b43e-240c0d10e194","keywords":null,"link":"/360/20200514_V_Naszalyi_Marta_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 14. 18:30","title":"V. Naszályi Márta a Home office-ban: \"Megpróbálják ránk tolni a felelősséget\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89ab85a-634c-477d-ac17-2e3fc2e85ba9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevesebbet kell fizetni benzinért, de mi lesz, ha már megtankolva találjuk az utcán a kocsinkat? A Duma Aktuál számszaki elemzője, Litkai Gergely készített gyűjtést a koronavírus-járvány által teremtett abszurd helyzetekről.","shortLead":"Kevesebbet kell fizetni benzinért, de mi lesz, ha már megtankolva találjuk az utcán a kocsinkat? A Duma Aktuál...","id":"20200514_Duma_Aktual_Koronavirus_abszurditasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f89ab85a-634c-477d-ac17-2e3fc2e85ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ed3fc5-76c5-4506-abc8-199a970dd610","keywords":null,"link":"/360/20200514_Duma_Aktual_Koronavirus_abszurditasok","timestamp":"2020. május. 15. 19:00","title":"Duma Aktuál: Olyan olcsó lesz a benzin, hogy visszakérik a multiponton vett plüssöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós állampolgárok milliói maradnak a Brexit után is Nagy-Britanniában, köztük rengetegen érkeznek Kelet-Európából.","shortLead":"Uniós állampolgárok milliói maradnak a Brexit után is Nagy-Britanniában, köztük rengetegen érkeznek Kelet-Európából.","id":"20200514_brexit_letelepedesi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9a91ed-d7d5-4b50-95fa-46636241a6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_brexit_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. május. 14. 19:32","title":"Százezer magyar kért letelepedési engedélyt a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891372c-9548-428e-bdc4-5cd479978ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagyis Coupé Sport változat, ami egy könnyített verziója lenne az egyébként négyajtós, 650 lóerős M5-ösnek.","shortLead":"Vagyis Coupé Sport változat, ami egy könnyített verziója lenne az egyébként négyajtós, 650 lóerős M5-ösnek.","id":"20200514_Ugy_nez_ki_a_BMW_M5bol_is_lesz_CS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d891372c-9548-428e-bdc4-5cd479978ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf23b97b-e00c-4bff-b4da-6eac739a1c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Ugy_nez_ki_a_BMW_M5bol_is_lesz_CS","timestamp":"2020. május. 15. 04:02","title":"Úgy néz ki, a BMW M5-ből is lesz CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]