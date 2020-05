Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","shortLead":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","id":"20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69174374-7d7f-4c3f-bbc7-56ef8214a300","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","timestamp":"2020. május. 15. 07:39","title":"Orbán: Már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","id":"20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa555e72-727a-4f0e-800c-56f7beb1093c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 14. 21:56","title":"Több mint 100 ezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad08b4e-6cde-487a-bea9-8c9296402b8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Iggy Pop és Jeff Koons is azok között a művészek között van, akik a New York-i New Museum kezdeményezésére irodalmi művekből vagy saját írásaikból olvasnak fel. A felvételeket a kortárs művészeti múzeum közönsége az intézmény honlapján hallgathatja meg.\r

\r

","shortLead":"Iggy Pop és Jeff Koons is azok között a művészek között van, akik a New York-i New Museum kezdeményezésére irodalmi...","id":"20200515_Igy_olvas_esti_meset_Iggy_Pop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ad08b4e-6cde-487a-bea9-8c9296402b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f20a2d-3c65-400f-ab87-3a27db7325e3","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Igy_olvas_esti_meset_Iggy_Pop","timestamp":"2020. május. 15. 15:42","title":"Így olvas \"esti mesét\" Iggy Pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","id":"20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997ea8c-79ae-47ef-a7b6-b0107f489aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","timestamp":"2020. május. 16. 07:13","title":"82 milliárdot csoportosított át a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A széfeket a kirabolt ház közelében verték szét.","shortLead":"A széfeket a kirabolt ház közelében verték szét.","id":"20200515_Betorobandat_fogtak_el_Szigetszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf99506-8087-4f73-895d-6e5f06619cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Betorobandat_fogtak_el_Szigetszentmikloson","timestamp":"2020. május. 15. 11:10","title":"Betörőbandát fogtak el Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1493c0a6-294a-4399-a889-882ba7bed68d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelet az ország egész területére kiterjed, kivéve Budapestre. Maszkot csak a vendéglátó üzletek dolgozóinak kell viselniük, az oda betérőknek nem.","shortLead":"A rendelet az ország egész területére kiterjed, kivéve Budapestre. Maszkot csak a vendéglátó üzletek dolgozóinak kell...","id":"20200516_Megjelentek_a_reszletszabalyok_a_videki_enyhitesekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1493c0a6-294a-4399-a889-882ba7bed68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d92aba-2a08-41e3-9203-764e6b983871","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Megjelentek_a_reszletszabalyok_a_videki_enyhitesekrol","timestamp":"2020. május. 16. 08:10","title":"Megjelentek a részletszabályok a vidéki enyhítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","shortLead":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","id":"20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2414b791-96ba-4e49-9a95-eac30606df19","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","timestamp":"2020. május. 15. 11:02","title":"Átadta a kormány a BMW-nek a debreceni gyár területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek környékei érintettek a legsúlyosabban.","shortLead":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek...","id":"20200515_europai_felmelegedes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c134a-47af-4724-b638-65aa64a01477","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_europai_felmelegedes_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 17:28","title":"Egy kutatás szerint 4 fokkal nőtt Budapest átlaghőmérséklete 50 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]